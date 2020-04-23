Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır, Instagram hesabı nasıl dondurulur sorularının yanıtlarını verdik. Mobil uygulamasında hesap dondurma seçeneği bulunmayan Instagram'da bu işlemi telefonlarınızdan nasıl yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Hayatımızda önemli bir uygulama haline gelen ve kimilerine göre de gelir kaynağı olan sosyal medya platformu olan Instagram’ı zaman zaman kullanmaya ara vermek isteyebiliyoruz.

Bizler de size Instagram’ı nasıl dondurabileceğinizi adım adım anlattığımız yazımız haberimizde. Hesabınızı tamamen silmek yerine geçici olarak dondurma işlemi nasıl yapılır gelin anlatalım.

Instagram nasıl dondurulur?

Adım #1: Instagram hesabınızla giriş yapın.

Adım #2: Sağ alttaki profil bölümüne dokunun.

Adım #3: Sol üstteki dişli simgesine tıklayın.

Adım #4: “Profili Düzenle” seçeneğine dokunun.

Adım #5: “Hesabımı geçici olarak kapat’a” dokunun.

Adım #6: Sayfanın yönelttiği soruları yanıtlayın.

Adım #7: “Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna dokunun.

Instagram hesabınızı geçici olarak dondurduğunuzda Instagram gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz hesabı dondurduğunuz süre boyunca gizlenirler ancak silinmezler. Tekrar oturum açıp hesabınızı aktifleştirdiğinizde gönderileriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz kullanılabilir hale gelecektir.

Instagram hesabınızı dondurma işlemini yapabilmeniz için tarayıcı kullanmamız gerekiyor. Instagram’ın web sayfası üzerinden hesabınızla giriş yaparak hesap dondurma işlemlerine başlayacağız.

Bahsettiğimiz gibi Instagram hesabınızı geçici olarak kapatmak için bir web tarayıcısı üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradan Instagram’ın web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Instagram Hesabı Dondurma Detaylı Anlatım:

Adım #1: Instagram hesabınızla giriş yapın.

Instagram hesabınızla web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Sağ altta bulunan profil simgesine dokunarak profilinize gidin. Profil sayfasında sol üstte bulunan dişli simgesine dokunun.

Adım #2: “Profili Düzenle” seçeneğine dokunun.

Çark simgesine dokunduktan sonra açılan sayfada “Profili Düzenle” seçeneğine dokunun. Sayfayı alta kaydırarak orada bulunan“Hesabımı geçici olarak kapat’a” dokunun. Instagram’ın sorduğu “Hesabını neden kapatıyorsun” sorusunu yanıtlayın. Hesap şifrenizi girin. Hesabınızı dondurmak için son olarak “Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonuna dokunun.

Instagram hesap dondurma işlemini 7 gün içerisinde yalnızca bir kez yapabiliyorsunuz. Dondurulan hesabı geri açmak için ise hesaba giriş yapmanız yeterli.Geçici olarak kapattığınız hesabınızı hemen geri açamıyorsunuz, birkaç saat beklemeniz gerekiyor. Hesabınızı ilk açtığınızda ise profiliniz boş haldedir ve takip ve takipçi sayınız görünmez. Sadece gönderi sayınızı görebilirsiniz. Sabırlı olun, birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline döner.

Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır, Instagram hesabı nasıl dondurulur ve dondurulan hesap tekrar nasıl aktif hale getirilir sizlere haberimizde tüm detaylarıyla anlattık.