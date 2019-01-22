Huawei, Fotoğrafların Silinmesi Sorununu Düzeltecek

Çinli Huawei ve Honor kullanıcıları bir süredir Twitter üzerinden indirilen fotoğraflarla ilgili sorun yaşıyordu. Konuyla ilgili Huawei'den resmi açıklama geldi.

Çin'deki Huawei ve Honor kullanıcılarının Twitter'dan telefonlarına indirdikleri fotoğrafların silinmesi gibi garip bir durum, dünden beri devam ediyor. Çin'den alınan ve Çin'de kullanılan cihazlarda ortaya çıkan bu sorun, ülkede Twitter'ın yasaklı olması sebebiyle Huawei'nin bu şekilde bir kısıtlama getireceği spekülasyonlarını ortaya çıkarmıştı.

Huawei ve Honor kullanıcılarını çileden çıkaran bu problem hakkında Huawei tarafından resmi bir açıklama geldi. Kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre Twitter'ın en güncel sürümleri olan 7.78.0 ve 7.77.0 ile Huawei ve Honor cihazların sorun yaşadığını belirten şirket, indirilen fotoğrafların aslında silinmediğini söyledi.

Huawei'nin açıklamasına göre Twitter üzerinden fotoğraf indirmesi yapıldığında indirilen fotoğrafın adıyla geçici bir klasör oluşturuluyor ve ardından bu klasör siliniyor. Bu durumda Huawei'nin galeri uygulaması cihazınızdan bir fotoğraf silindiğini düşünerek sizi uyarsa da aslında cihazınızdan herhangi bir fotoğraf silinmiyor. Silindiği yönünde bildirim gelen fotoğraflar, Dosya Yöneticisi -> Fotoğraflar -> Twitter sekmesi altında görüntülenebiliyor.

Huawei ve Twitter arasında oluşan bu ilginç hatayı düzeltmek için iki şirket beraber çalışıyor. Sorun şu an için sadece Çin'deki kullanıcılar için geçerli olsa da yakın bir zamanda çözüleceğini söyleyebiliriz.