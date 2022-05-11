Elon Musk’ın geçtiğimiz günlerde satın aldığı ve son dönemde pek çok yeniliğe adım atan Twitter, botları temizleyecek yeni kurallarını duyurdu.

Bildiğiniz üzere son dönemin en önemli gündem maddesi Twitter ve Elon Musk'ın platformu satın alışı. Hatta dün de bu konuda önemli bir gelişme yaşanmış; açıklama yaparak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter yasağını kaldıracağını açıklayan Elon Musk’a Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’den de destek gelmişti. Görünen o ki Musk, Twitter ile ilgili planlarını uygulamaya başladı bile.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter mesajlarına uçtan uca şifreleme özelliğinin gelmesi gerektiğini açıklayan Musk, daha önce de Twitter’daki botlara savaş açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından Twitter, kopyala-yapıştır tweetler hakkında yeni kurallar getirdiğini duyurdu.

Dolandırıcılıkların önüne geçecek

Özellikle geçtiğimiz aylarda sıkça karşımıza çıkan ve ünlülerin hesaplarını hackleyerek takipçilerinden kripto para isteyen hesaplar, Twitter’ın canını sıkıyordu. Aynı şekilde bot hesaplar tarafından atılan birbirinin aynısı tweetler de Twitter için bir problemdi. Şirketin yeni kurallarına göre kullanıcıların paylaştığı ve birbirine fazlasıyla benzeyen ya da aynı olan mesajlar filtrelenecek.

Bu filtrelemeye göre paylaşılan bu tweetler ve mentionlar aramalarda görünmeyecek, sponsorlu tweet olarak kullanılamayacak ve önerilenlerde görünmeyecek. Pek çok insan bu önlemlerin yetersiz olduğunu düşünse de bu kuralların Musk’ın ‘bot temizleme’ projesinin ilk adımları olduğu aşikâr.

Tüm bu kurallara rağmen bu ‘spam’ tweetler takipçilerin akışında görünecek. Yetkililer ayrıca bu kuralları ihlal eden hesapların kapatılmayacağını da belirtti.