Twitter'ın Yepyeni Masaüstü Arayüzüne Göz Atmak İster misiniz?

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Uzun süredir kullanıcıları büyük bir güncelleme ve görsel değişiklikle karşılamayan Twitter, bugün itibarı ile yepyeni arayüz ve özelliklerle kullanıcıları karşılayacak.

Uzun bir süredir mobil versiyonda denenen ve masaüstü versiyonu için herhangi bir şekilde kullanıcılarla buluşmayan bir takım özellikler test sürecine girdi. Bugün resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, yeni özellikler bir takım kullanıcılara açılmış durumda.

"Bookmarks (Yer İmleri) özelliğini kullanmayı seviyorsunuz ve tarayıcı üzerinde de kullanmak mı istiyorsunuz? Explore (Keşfet) sayfasında kaydırarak neler olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Twitter için yeni arayüzünü test etmeye başladık ve küçük bir grup kullanıcıya bu özellikler bugün açıldı. Sevdiniz mi? Bir şeyler eksik mi geldi? Cevaplayıp bize bildirin. Henüz deneyimleyemediyseniz takipte kalın."

Zaman Tüneli

Gece Modu

Data Saver (Veri Tasarrufu) Modu

Ayarlar Sekmesi

Eğer siz de bugünden itibaren Twitter'ın yeni arayüzü ile karşılaşırsanız ve sevmezseniz, istediğiniz zaman klasik versiyona geri dönüş yapabilirsiniz. Twitter'ın yeni versiyonunun ne zaman herkese açılacağı henüz belirtilmedi. O yüzden kendilerinin de söylediği gibi takipte kalmanız gerekiyor.
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Etiketler: twitter
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