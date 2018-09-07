İstenmeyen Adam Alex Jones, Sonunda Twitter’dan da Banlandı

ABD’de yaşayan ve dünya medyasının en büyük komplo teorisyenlerinden birisi olan Alex Jones’a Google ve Facebook’un ardından Twitter’dan da engel geldi. Jones, ABD’deki radikal sağ kesime yakınlığıyla, Trump destekçiliğiyle ve komplo teorileriyle bilinen ünlü bir yapımcıydı.

Sosyal medya ve internet devlerinin, her ne kadar beceremeseler de insanları kutuplaştıran ve akılları bulandıran kimliklerle mücadelesi devam ediyor. Sosyal medyanın toplumsal bilinç karşıtı söylemler için eşsiz bir meydan haline gelmesi, dev şirketleri önlem almaya zorluyor. Google ve Facebook’un arama sonuçlarında, sayfalarda ve profillerde engel koyduğu medya devi Alex Jones da bunlardan birisi.

Hani halk arasında dönen illüminati, UFO’lar, uzaylılar gibi konularda bazı inanması güç teoriler vardır. Jones, bu teorilerin büyük bir kısmının kaynağıdır. Aynı zamanda kendisi ırkçı yaklaşımlarıyla Trump yönetimindeki ABD’den yüz bulup, gittikçe radikalleşen söylemleriyle tanınmıştır. Bu durumun sadece ABD’ye özgü olduğunu düşünmeyin. Etkileri küresel çapta genişleyen bir kişiden söz ediyoruz.

Alex Jones’un Infowars isimli internet oluşumu da kendi görüşlerine ilişkin yalan haberler, komplo teorilerini yaydığı bir mecra haline gelmişti. Milyonlarca insanın onu takip ettiğini düşünürsek, yapılan algı operasyonlarının boyutunu anlayabiliriz.

Hafta başında, kurallara uymaması nedeniyle Trump’ı bile engeleyebileceğini söyleyen Twitter yönetimi Jones’u engelledi. Zaten bir süredir diğer teknoloji devlerine katılmadığı için ağır bir eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Alex Jones’un elinde takipçilerine ulaşmak için sadece Twitter profiller kalmıştı. New York Times, Facebook ve Google engelinden sonra Jones’un izleyicilerinin yarısını kaybettiği yazdı.

Twitter, Jones adına açılan profillerin de bir bir engelleneceğini dile getirdi. Bu zamana kadar Jones’u engelleme konusunda sabredip, her düşünceye açık olduklarını dile getiren Twitter yönetiminin sabrı taşmış durumda.

Bu durum Jones’un mağduru oynamasına yol açabilir, ancak elinde sadece internetin ilk zamanlarında olduğu gibi Infowars isimli internet sitesi kaldı. Artık kendisinin görüşlerine hayran olanların bu siteye girmekten başka çareleri yok.

Komplo teorisyenleri ve halkı kutuplaştıran gazeteci kılıklı kişilerin sadece ABD’de olmadığını hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden ABD’den başlayan bu kimlikleri sosyal medyadan silme hareketinin gelecekte küresel çapta olacağını düşünüyoruz. Bu noktada sosyal medya kullanıcılarının, benzer konulara duyarlılığı da çok büyük önem taşıyor.