Kediler doğası gereği çok özel canlılar. “Calico” olarak bilinen üç renkli kedileriyse diğer patili dostlarımızdan ayıran çok daha özel bir durum var. Bu içerikte, üç renkli kedilerin neredeyse hepsinin dişi olmasının sebebini açıklıyoruz.

Üç renkli kediler, “Calico” olarak da biliniyor.

Peki, turuncu, beyaz ve siyah renkli tüyleriyle dikkat çeken bu sevimli dostlarımızın neden neredeyse hepsi dişi? Haydi gelin bilimsel sebebini açıklayalım.

Üç renkli kedilerin neredeyse hepsinin dişi olmasının sebebi onların genetik yapılarında gizli.

En basit şekliyle anlatalım. Bir kedinin rengini belirleyen genler X kromozomunda bulunuyor.

Dişiler iki X kromozomuna (XX) sahipken, erkekler de bir X ve bir Y kromozomuna (XY) sahip.

Yani bir dişinin iki farklı X kromozomuna sahip olması, onun hem siyah hem turuncu renk genini taşıyabilmesini mümkün kılıyor. Beyaz renk geni ise başka bir gen ile belirleniyor.

Dişilerde iki X kromozomu bulunduğu için de hem siyah hem turuncunun bulunduğu bu renk kombinasyonu mümkün oluyor.

Erkek kedilerdeyse yalnızca bir X kromozomu bulunduğundan ya siyah ya da turuncu tüylere sahip olabiliyorlar.

Üç renkli erkek kedi görmek de mümkün ancak bu durum bir genetik mutasyondan kaynaklı olduğundan oldukça nadir!

Araştırmalar her 3.000 üç renkli kediden yalnızca birinin erkek olduğunu belirtiyor.

Bunun nedenininse, erkek kedilerin üç renkli olabilmesi için çok nadir görülen bir genetik mutasyonun (Klinefelter sendromu) meydana gelmesinin gerekmesi.

Klinefelter sendromuna sahip bir erkek kedinin, diğerlerinden farklı olarak iki X ve bir Y kromozomuna (XXY) sahip olması onun üç renge de sahip olabilmesini sağlıyor.

Söz konusu genetik mutasyona sahip erkek kedilerinse genellikle kısır olduğu belirtiliyor.

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