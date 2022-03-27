Son zamanların en çok beklenen filmlerinden olan Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield, Tobey Maguire ve Tom Holland'ın karakterlerini bir araya getirerek hayranların heyecanını tavan yaptırmıştı. Şimdi de bir sanatçı, bu üç karakterin kostümünü birleştirerek oldukça ilgi çekici tek bir kostüm ortaya çıkardı.

Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden olan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık günü vizyona girmiş ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Jon Watts’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, tüm beklentileri karşılayarak ve gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat ederek pandemi döneminin en başarılı filmi olmayı başarmıştı. Hatta filmin, gittikçe kaybolan ‘sinema kültürünü’ kurtardığı bile ifade edilmişti.

Marvel Sinematik Evreni’ne ait olan yapım, çoklu evren konusunu işleyerek eski Spider-Man filmlerinden Doctor Octopus, Green Goblin ve Electro gibi kötü karakterleri tekrardan ekrana taşıyarak heyecan yaratmıştı. Buna ek olarak Tobey Maguire ve Andrew Garfield gibi daha önce karakteri canlandıran oyuncuların geri dönmesi de hayranları adeta çıldırtmıştı. Şimdi ise bir sanatçı bu üç Spider-Man’den esinlenerek oluşturduğu bir eseri paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Üç Spider-Man kostümü bir arada

mraccoon isimli bir Instagram kullanıcısı; Andrew Garfield, Tobey Maguire ve Tom Holland’ın takım olarak kötülerle savaştığı No Way Home filmi sebebiyle heyecanı tavan yapan hayranların hoşuna gidecek bir eser oluşturdu. Sanatçı, bu üç oyuncu tarafından canlandırılan Spider-Man karakterlerinin ikonik kostümlerini birleştirerek tek bir kostüm ortaya çıkardı. Oldukça dikkat çekici olan bu kostüm sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntüler incelendiğinde kostümün, Tom Holland’ın ‘Iron Spider’, Andrew Garfield’ın The Amazing Spider Man 2 filminde giydiği ve Tobey Maguire’nin Sam Raimi filmlerinde giydiği kostümlerden esinlendiğini görüyoruz.

Ortadaki örümcek simgesinin, ağ atıcılarının ve belli kısımların Tom Holland’ın, desenlerin ve temelinin Tobey Maguire’ın, büyük gözler ve diğer küçük detayların ise Andrew Garfield’ın kıyafetinden ilham alınarak oluşturulduğu görülüyor. Bunun sonucunda da oldukça hoş bir kostüm ortaya çıkıyor.

Son olarak Spider-Man: No Way Home’un başarılarının devam ettiğini belirtelim. Sinema hasılatı konusunda rekorlar kıran film şimdi de dijital olarak çıkışının ilk haftasında 42 milyon dolara ulaşarak bir başka rekor kırdı. Ayrıca filmden birçok kamera arkası sahnenin Sony tarafından paylaşıldığını; hatta üç oyuncunun hayranların çok sevdiği popüler Spider-Man meme’ini gerçekten hayata geçirdiklerini de söylemeden geçmeyelim.