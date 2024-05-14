Bazı balıklar sadece su altında değil, aynı zamanda gökyüzünde de hayranlık uyandıran manevralar sergiliyorlar. Uçan balık olarak adlandırılan bazı türler, isimlerinin aksine aslında uçmuyorlar. Peki ne mi yapıyorlar?

Belki de adlarını duyduğunuzda kafanızda gökyüzünde süzülen renkli balıklar canlandı.

Üzülerek söylüyoruz ki gerçekler hayal ettiğinizden biraz farklı. Peki bunlar, neden “uçan balık” olarak adlandırılıyor olabilirler sizce?

Bu tür balıklar, exocoetidae familyasına aitler.

"Exocoetus", kıyıda uyuyan balık anlamına geliyor. Ancak uçan balıklar, okyanus sularında uyumak yerine bizim anladığımız şekilde uçuş gerçekleştirmeseler bile suyun yüzeyinde süzülebiliyorlar.

Göğsünde ve yanlarında bulunan yüzgeçlerini kullanarak yüzeyde hızlıca süzülen bu özel balıklar, saatte 56 km'den fazla hıza ulaşabiliyorlar. Bu hızı da kullanarak kendilerini suda fırlatarak ileri doğru süzülüyorlar. Aslında durum bundan ibaretken biz de onları uçuyor sanıyoruz.

Bu balıklar, yaklaşık 198 metreye kadar uçabilir.

Belki gerçek bir uçuştan bahsetmiyoruz ama suyun üstünde süzülme yetenekleri onları gerçekten olağanüstü kılıyor. Türleri arasında en uzun süzülüş ise 400 metreye kadar sürmüş. Hayranlık uyandıran bu sayı, aynı zamanda bize doğanın ne kadar muhteşem olduğunu da gösteriyor.

Gelelim nasıl nefes alabildiklerine... Sudan dışarı çıkınca balıkların çırpındıklarını biliyoruz, peki bu balıklar nasıl oluyor da su yüzeyinde nefes alabiliyorlar?

Bunun tek bir nedeni var: Solungaçları, havada nefes alabilmelerini sağlayacak şekilde uyarlanmıştır. Suyun yüzerinde de çok kalmadıklarını düşünürsek, bu onlar için imkânsız gibi görünmüyor.

Peki bu balıklar neden diğer balıklar gibi sadece yüzmüyor?

Aslında onlar, bu olağanüstü yeteneklerini yırtıcılardan kaçmak için kullanıyorlar. Eğer bir kılıç balığı ya da marlin gibi bir yırtıcı onları takip ediyorsa, hızla suyun üstünde süzülerek kaçabiliyorlar. Ama tabii ki suda rahat olmadığı gibi gökyüzünde de yok.

Kuşlar da suyun üzerinde süzülen bu balıkları lezzetli bir atıştırmalık olarak görüp yiyebiliyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar sizin anlayacağınız.

Belki de gerçek bir uçma yeteneğine sahip değiller ama suyun üstünde âdeta dans etmeleri ve bu kadar uzun mesafeleri süzülerek yol kat etmeleri, kabul edelim ki oldukça etkileyici.

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