Finlandiyalı bir YouTuber, 2013 model Tesla Model S'ini 30 kilogram dinamitle patlattı. İzleyenlerin hem içini acıtan hem de görsel şölen yaşatan patlama videosu, internette viral hale geldi.

Finlandiya'da YouTube için çektiği videolarla bilinen Tuomas Katainen isimli bir adam, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Sahip olduğu 2013 model Tesla Model S'e tam 30 kilogram dinamit bağlayan adam, elektrik motorlu aracını havaya uçurdu. YouTuber, patlattığı Model S'in içine de Elon Musk mankeni koymuştu. Peki neden? Gelin hep birlikte, bu olayın detaylarına bakalım.

Tuomas Katainen, ilk kez 2012 yılında piyasaya sürülen Tesla Model S'i ilk satın alan tüketicilerden bir tanesiydi. Yıllar boyunca da severek kullandığı araç, yıllar içerisinde batarya performansını kaybetti. Bunun üzerine Tesla servisine giden YouTuber, pek de beklemediği bir durumla karşılaştı. Öyle ki Tesla servisi, araca yeni bir batarya için tam 20 bin euro (yaklaşık 22 bin 500 dolar) istedi. 2021 model Tesla Model S'in fiyatının 88 bin dolar olduğundan haberdar olan YouTuber, batarya için böylesi bir masraf yapmayı pek de mantıklı bulmadı.

YouTube'a yüklenen video, sıfır model Tesla parasını çıkarabilir

Yaşanan olaylar üzerine Tesla Model S'inden vazgeçen YouTuber Tuomas Katainen, aracını patlatmaya karar verdi. Boş bir araziye götürdüğü Model S'in etrafına 30 kilogram dinamit döşeyen adam, şoför koltuğuna da Elon Musk'ın yüzünün bulunduğu bir manken oturttu. Tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra dinamitin fitilini ateşleyen YouTuber, kayıt altına aldığı o anları izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı.

YouTuber'ın birkaç gün önce paylaştığı video, internette viral hale geldi. YouTube'da 2 milyonun üzerinde görüntüleme sayısına ulaşan video, Katainen'e sıfır model Tesla Model S aldırabilir gibi görünüyor.

İşte Tesla Model S'in 30 kilogram dinamitle patlatıldığı anlar

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Yaşanan olay ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Aranızda hatırlayanlar olacaktır: Geçtiğimiz yıl da benzer bir olay Rusya'da yaşanmıştı. Ülkenin en çok kazanan YouTuberlarından biri olan Mihail Litvin, 150 bin dolar değerindeki Mercedes GT 63 S'i ateşe vermişti. Litvin'in böyle bir şey yapmasının nedeni de lüks spor otomobilde yaşanan teknik sorunlardı. Küle dönen Mercedes GT 63 S'in görüntülerine, buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.