Uçakta Corona Virüsü Şakası Yapan YouTuber Özür Diledi

Kanada'nın Toronto kentinden 243 yolcusuyla Jamaika'ya giden uçakta bulunan bir YouTuber, uçuş sırasında corona virüsü şakası yaptı. Uçağın Kanada'ya geri indirilmesinin ardından tutuklanan YouTuber, olayın ardından özür videosu paylaştı.

Kanada'nın Toronto kentinden Jamaika’ya giden uçakta bulunan bir Youtuber, uçuş sırasında kendisinde corona virüsü olduğunu söyledi. James Potok adlı YouTuber, kısa süre önce Çin'in Hunan eyaletini ziyaret ettiğini ve kendisinde corona virüsü olduğunu söylemesinin ardından, uçak Kanada'ya geri döndü.

Rap videosu çekmek için Jamaika'ya giden Potok, şakasının yanlış anlaşıldığını iddia etti. Şakanın ardından bir uçuş görevlisi ondan eldiven ve maske takmasını ve farklı bir yere oturmasını istedi. Ancak Youtuber her ne kadar şaka yaptığını ve Çin'e hiç gitmediğini söylese de olanlar oldu. YouTuber şakanın ardından uçağın arka tarafına götürüldü ve uçağın pilotu corona virüs şakası nedeniyle Toronto'ya geri döneceklerini anons etti.

Uçak Toronto'da Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve 'şaka yaptığını' söyleyen James Potok, kabin görevlileri tarafından uçaktan çıkartıldı. Ardından YouTuber, güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. Havalimanı sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen James Potok’ta corona virüsü saptanmadı.

Potok, YouTube kanalına yüklediği yeni videoda, pilot anonsu yaptığında durumun ciddiyetini anladığını belirterek bu duruma sebep olduğu için özür diledi. Niyetinin asla uçakta korku ya da panik yaratmak olmadığını söyledi. Diğer yandan uçuş şirketi WestJet de açıklama yaparak o esnada uçakta bulunan 243 yolcudan yaşanan olaydan dolayı özür dilediğini açıkladı. James Potok, uçakta yaptığı şakadan dolayı 9 Mart'ta mahkemeye çıkacak.

James Potok'un özür dilediği video: