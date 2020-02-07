DSÖ Türkiye Temsilcisi: Corona Virüsüne Karşı El Yıkayın

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye temsilcisi olan Pavel Ursu, Corona virüsü hakkında açıklamalar yaptı. Ursu, virüsten korunmak için el yıkamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Çin’de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan Corona virüsüne karşı henüz etkin bir tedavi önerileri olmadığını söyledi. Corona virüsünün halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Ursu, “Şu anda ölüm vakaları gerçekleşiyor. Biz DSÖ olarak halk sağlığı önlemleri alınması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Vakaların tespit edilip önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, bu süreçte vakaların takip edilmesi, diğer insanlarla iletişim kurulmasının önlenmesi ve izolasyon önlemlerinin alındığından emin olunması gerektiğini sözlerine ekledi. “Şunu belirtmek istiyorum; vakaların yüzde 99’u şu an Çin hükümetinde geçmektedir. Sadece yüzde 1’i Çin hükümetinin dışında görülmektedir” diyen Ursu, yine de uluslararası düzeyde tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bir Tedavi Önerisi Şu an Yok

DSÖ olarak spesifik bir tedavi önerilerinin henüz olmadığını belirten temsilci, “Bu virüsün yayılma potansiyeli çok yüksek. Bu yüzden de özel önlemlerin alınması, özel prosedürlerin uygulanmasını öngörüyoruz" dedi.

Sık Sık El Yıkamak Önemli

Corona virüsünden korunmanın solunum yolu hastalıklarından korunmayla doğru orantılı olduğunu belirten Ursu, “Bu alanda ilk sırada el yıkamak geliyor. Düzgün ve sık sık el yıkanması bu süreçte çok önemlidir. Aynı zamanda solunum yolu hastalıkları öksürük, hapşırık semptomlarını da bir araya getiriyor. Bu da diğer insanlara virüsün bulaşmasına sebep oluyor. Diğer insanlara yayılmasını önlemek için; örneğin hastalara bakan doktorlar, hemşireler maske takarak özel önlem alabilirler. Bunun yanı sıra, farklı tavsiyelerde de bulunabiliriz. Örneğin, gıda güvenliğinin sağlanması ve piyasanın düzgün bir şekilde organize edilmesidir. Piyasanın düzgün bir şekilde organizasyonuyla ilgili aslında iyi örnek uygulamaları hâlihazırda mevcuttur” dedi.

Corona virüsünde görülen semptomların solunum yolu hastalıklarında görülen semptomlarla benzerlik gösterdiğini belirten Ursu, sözlerini “Süreçteki tavsiyelerin hem Çin hükümetinde hem de tüm dünyada nasıl uygulandığını yakından gözlemlemeliyiz. Umuyoruz ki, bu salgın daha büyük boyutlara varmadan önlenecektir” diyerek sonlandırdı.