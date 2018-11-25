Uçan arabalar insanların yaşamına artılar da katabilir eksiler de. Her halükarda insanların kullanımını öğrenip adapte olması oldukça uzun sürecek.

Bu yazımızda sizlere uçan arabaların insanların işlerini kolaylaştırabileceğine ve sağlayacğı faydalara dair beş detaydan bahsedeceğiz. Uçan arabalar, uzun yıllardan beri insalığın en büyük hayallerinden birisi ve artık çok yakında diyebiliriz. Peki bu uçan arabalar sonunda hayatımıza giriş yaptığında bizi neler bekliyor olacak? Bu teknoloji nihayetinde çok büyük sorunlar getirebileceği gibi çok büyük kolaylıklar da getirebilir. Her halükarda riskin bulunacağı ise aşikar. Gelin şimdi uçan arabalar neden iyi fikir, beş maddede beraber inceleyelim.

5. Alternatifleri Çoğaltmak

Tüm dünya üzerinde bir trafik problemi olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Özellikle de ülkemizde oldukça sorun yaşadığımız bu konuda farklı alternatiflerin olması, herkes için iyi olacaktır.

4. Çevre Dostu Şehirler

Yine 5. maddede değindiğimiz konuyla benzer bir madde olarak görünse de, bu sefer sürücü koltuğundan değil; yaya olarak bakıyoruz bu maddeye. Sokaklarda, yayalarında çevresinde vızır vızır akan trafik her zaman bir tehlike arz etmiştir. Bu konuda kazaları da sık sık duymamızdan dolayı, şehir sokaklarında bulunan motorlu araç sayısı ne kadar azalırsa, yayalar için o kadar yararlı ve güvenli olacaktır.

3. Daha Kısa Yolculuklar

Uçan arabalar hayatımıza girdiğinde; önümüzde sabit rotalar, trafik levhaları, yol işaretleri bulunmayacak. Elbette belirli kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz ancak yolculukların çok daha kısa ve pratik olması yüksek bir ihtimal.

2. Otomatik Pilot Kolaylığı

Uçan arabalar ile ilk tanışmamızdan uzun bir süre geçmeden otonom uçan arabaların da hayatımıza girme ihtimali çok yüksek olarak öngörülüyor. Önümüzde yoğun bir trafik olmadan; levhalar, beklenmedik yayalar olmadan yapacağımız yolculukta otomatik pilotlar işimizi bir hayli kolaylaştıracak.

1. Daha Az Tıkanıklık

İşte her şeyin anahtar noktası bu. Motorlu taşıtlar tamamen gökyüzüne taşındığında tıkanıklık diye bir şey kalmayacak. Herhangi bir şerit problemi, yol önceliği derdi ve benzer durumlar olmaksızın doğrudan hedefe doğru ilerleyebileceksiniz. Üstelik uçan arabaların daha organik enerji kaynakları ile çalışması üzerinde yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulursa, dünya için de daha yeşil bir ortam yaratabileceğiz gibi görünüyor.