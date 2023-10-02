TikTok'un ücretli abonelik sistemi özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şimdilik ABD'de test edilen sistem, reklamsız bir deneyim sunacak.

Kısa video formatıyla sosyal medya platformlarında devrim yaratan TikTok’un önemli bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Android Authority tarafından paylaşılan habere göre platform, ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalışıyor.

Yeni abonelik özelliği, TikTok uygulamasının kodlarında keşfedildi. Sistem, kullanıcılara standart ücretsiz versiyonda yer almayan bazı özellikler sunacak.

4,99 dolar ücrete sahip olacağı söylenen abonelik sistemi, reklamsız bir deneyim sunacak

Android Authority’e göre sistemin temel amacı, tamamen reklamsız bir deneyim sunmak olacak. Bilindiği üzere kullanıcılar, uygulamada aktivitelerine göre çıkan kişiselleştirilmiş reklamlarla karşılaşıyordu.

Sistemin şu anda ABD’de test edildiğini belirtelim. Ücretinin ise aylık 4,99 dolar olacağı söyleniyor. Ancak rapor, geniş çapta kullanıma sunulduğunda farklı ücretlerin gelebileceğini de ekliyor. Yani bölgeye göre yerel fiyatlandırma uygulanabilir.

Abonelik sistemiyle ilgili bilinen tüm bilgiler bu kadar. TikTok’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Gerçekten çıkış yapıp yapmayacağını, çıkarsa da ne zaman kullanıma sunulacağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz.

TikTok dışında diğer sosyal medyalardan da reklamsız bir deneyim için ücretli abonelikler geldiğini görmüştük. X (Twitter) Premium, Reddit Premium, reklamsız Tumblr aboneliği buna bazı örnekler. Ancak bu abonelikler, farklı özellikleri de kullanıcılara sunuyordu. TikTok’un sisteminin de böyle olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok.