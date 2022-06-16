Tebligat geldi haberim olmadı günlerini sona erdiren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, kısaca UETS ülkemizin resmi işlemlerinin dijitalleşmesi yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Hem gerçek hem de tüzel kişilerin tüm tebligatlarını dijital ortamda almasını sağlayan UETS nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtladık.

Eğer hayatınızda bir kez olsun hukuki ve resmi bir işlem yaptırdıysanız mutlaka adınıza gönderilmiş bir tebligat almışsınızdır. Resmi birer belge olan tebligatlar mutlaka elden teslim edilmeli ya da mahallenin muhtarına bırakılmalıydı. Elbette bu büyük bir sorundu çünkü tebliğ edilen konu hakkında bilginiz olduğu varsayılırdı ancak tebligat bir yerle kaybolmuş olabilirdi. İşte Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, kısaca UETS bu sorunu ortadan kaldırdı.

UETS kısaltması ile kullanımına sunulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde artık söz konusu hukuki işlem sonrası tarafınıza tebliğ edilen konu hakkındaki tebligat belgesi evinize değil, UETS hesabınıza gönderiliyor. Kağıt ve zaman tasarrufunun yanı sıra hem gerçek hem de tüzel kişilere büyük kolaylık sağlıyor. UETS nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, UETS nedir?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, kısaca UETS; 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT tarafından kurulmuş ve işletilmekte olan dijital tebligat işlem sistemidir. UETS sistemi üzerinden hukuki ve resmi işlemler sonrası tarafınıza tebliğ edilen resmi belgeleri kağıt olarak değil, dijital sistem üzerinden alıyorsunuz.

UETS ne işe yarar?

Herhangi bir hukuki ya da resmi işlem düşünün. Başvurunuz sonrası bu işlem hemen gerçekleşmez. Aradan bir zaman geçer ve işlem gerçekleşir. Söz konusu işlemin gerçekleştiğine dair ve sizin yapmanız gerekenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı tebligat adı verilen resmi bir belge, tarafınıza teslim edilir. Söz konusu bu tebligat imza karşılığında yalnızca kişiye, ailesine ya da mahallenin muhtarına teslim edilebilir.

İşte tam bu noktada devreye Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi giriyor. 2019 yılından beri kullanımda olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde artık söz konusu tebligatlar gerçek ve tüzel kişilere kağıt olarak elden teslim edilmiyor. Kişinin UETS sisteminde açtığı hesaba e-posta olarak gönderiliyor.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde söz konu tebligatın alıcısı bana ulaşmadı, okumadım, elime geçmedi gibi bahaneler de üretemiyor çünkü UETS sistemi üzerinden gönderilen tebligatın okunup okunmadığı da görülüyor. KEP sistemine oldukça benzese de UETS sisteminin tek işlevi, hukuki ve resmi işlemlerle ilgili tebligat paylaşımıdır.

Kimler UETS alabilir?

İsteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler bir Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hesabı alarak tebligatlarının kendilerine dijital olarak gönderilmesini sağlayabilirler. 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında avukatlar, özel şirketler, noterler gibi bazı tüzel kişilerin UETS kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Konu hakkındaki kanunu inceleyerek yasal durumu öğrenebilirsiniz.

UETS nasıl alınır?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hesabı alacak kişiye göre farklı UETS alma yöntemleri vardır. Örneğin kamu kurum ve kuruluşları Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde kayıtlı bilgileri ile UETS alabilirler. Aynı şekilde tüzel kişiler de MERSİS sistemine kayıtlı bilgileri ile UETS alabilirler. Tüm bu başvurular PTT şubelerine gidilerek yapılmalıdır.

UETS almak isteyen tüm gerçek kişilerin ise PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur. Eğer elektronik imza ya da mobil imza kullanıyorsanız buradaki bağlantı üzerinden PTT UETS sistemine online kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer elektronik imza ya da mobil imza kullanmıyorsanız üzerinde TC kimlik numaranızın olduğu bir belge ile PTT şubelerine giderek başvuru yapmalısınız.

Gerçek kişilerin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kaydı sırasında e-Devlet hesap bilgileri ile, mobil imza ile ya da elektronik imza ile giriş yapmaları isteniyor. Tercih edilen giriş yapma yöntemine göre kişiden ek bilgiler ya da daha sonra PTT şubesine gelmesi gerekiyorsa ek belgeler isteniyor. İstenilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve güncel bir şekilde paylaştığınızdan emin olun.

UETS giriş nasıl yapılır?

Bir kamu kurum ve kuruluşu, tüzel kişi ya da gerçek kişi olarak Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kayıt olduysanız buradaki bağlantı üzerinden PTT UETS giriş sayfasını açın. UETS hesap bilgileriniz ile, e-Devlet hesap bilgileriniz ile, elektronik imza ile ya da mobil imza ile UETS hesabınıza giriş yapabilir ve adınıza gönderilen tüm tebligatlara ulaşabilirsiniz.

UETS hakkında bilmeniz gerekenler:

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde gönderilen tüm tebligatlar resmi belge niteliği taşır.

Gönderilen tebligatın teslim edildiği kişi tarafından okunup okunmadığı görülür.

UETS üzerinden gönderilen tebligat okunmasa bile iletildiği günden 5 gün sonra geçerli sayılır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden adınıza gönderilen tüm tebligatlar hesabınızda saklanır.

UETS hesap açma işlemi ücretsizdir, ek hizmetler ücretlidir.

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin avantajları:

Hizmet kalitesini arttırır.

Kağıt tasarrufu sağlar.

Çevre dostudur.

Bilgi güvenliği sağlar.

Kişisel verilerin çok daha güvenli korunmasını sağlar.

Gönderim ve arşivleme maliyetlerini azaltır.

Normalde haftalar sürecek tebligat işlemi saniyeler içerisinde tamamlanır.

Tebligat içeriğinin değiştirilmediğini garanti altına alır.

Tebligat ulaşmadı, kayboldu gibi sorunları ortadan kaldırır.

UETS zorunlu mu?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tüm kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından kullanılabilir ancak herkes için zorunlu değildir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında avukatlar, özel şirketler, noterler gibi bazı tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının UETS kullanımı zorunlu tutulmuştur. 7201 sayılı Tebligat Kanununda tüm özel durumları bulabilirsiniz.

Hukuki ve resmi işlemlerden sonra kişi adına tebliğ edilen tebligat belgelerinin dijital ortamda gönderilmesini sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kısaca UETS nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları yanıtlayarak sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.