Uğur Şahin, 5,1 Milyar Dolarlık Servetiyle En Zengin Türk

ABD'li Pfizer ile ortak çalışan Alman BioNTech firmasının kurucularından CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Böylece Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesinde de yer bulabildi.

2020 yılının en büyük olayı yaşanan koronavirüs salgınıydı. ABD'li ilaç firması Pfizer ile ortak çalışan Almanya merkezli BioNTech, küresel anlamda büyük sorunlara neden olan pandemiyi durdurmak için aşı geliştirmişti.

Aşı açıklamasının ardından bir anda firma, onun Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci bir anda gündem olmuştu. Şirketin hisseleri, bu açıklamanın da etkisiyle %250'den fazla değer kazandı.

Firmanın değeri 30 milyar dolara yaklaştı

Bloomberg milyarderler endeksine göre BioNTech'in %18,8'lik hissesine sahip olan CEO'su Uğur Şahin'in serveti şu anda 5,12 milyar doları buldu. En zengin 500 arasında yer bulan profesör, listedeki tek Türk olmayı başardı.

Firmanın hisseleri ise yıla 38 dolar seviyesinden başlarken bugün ise 120 doları buldu. Yani hisselerin değeri 2 kattan fazla artış göstermiş oldu. BioNTech'in şu andaki piyasa değeri de 28,9 milyar doları bulmuş durumda.

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye'den Almanya'ya göçen ailelerin çocukları idi. İki bilim insanı, Covid-19'a karşı aşı geliştiren ilk araştırmacılar arasında yer almalarıyla isimlerini duyurmuştu.

Zirvedeki isim değişmedi

Listenin en üst basamağında yer alan isim ise bir kez daha değişmedi. Amazon CEO'su Jeff Bezos, 185 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin insan ünvanını taşımaya devam ediyor. Elon Musk listenin ikinci sırasında yer alırken, 3. sıranın sahibi ise Bill Gates oldu.

Türkiye'nin en zengini ise Forbes Türkiye'nin Mart 2020'deki çalışmasına göre Murat Ülker olmuştu. Ülker'in serveti 4,7 milyar dolar olarak açıklanırken onu Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak takip ediyordu. Ferit Şahenk gibi isimler de listede yer alan diğer zenginler arasında yer aldı.