Prof. Şahin, Koronavirüs Aşısının Geleceği Tarihi Duyurdu

Koronavirüs aşısını bulan BioNtech uygulamasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Reuters'a bazı açıklamalarda bulundu. Aşının dağıtımına aralık ayı içinde başlanabileceğini söyleyen Şahin, ABD ve AB kurullarından gelecek acil durum kullanım onayının beklendiğini ifade etti.

Son günlerde tüm dünyanın gözü üzerinde olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Reuters'e önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucularından olan Türk profesör, aşının dağıtımına 25 Aralık tarihinden önce başlanabileceğini duyurdu. Şahin'e göre koronavirüs aşısının acil durumlarda kullanılmasına, ABD Gıda ve İlaç Dairesi aralık ayı ortasında, Avrupa Birliği ise aralık ayının ikinci yarısında onay verecek.

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalarda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne yapılacak başvurunun cuma günü tamamlanacağı ifade edildi. Konuya yakın olan bir kaynaksa ABD'li yetkililerin 8-10 Aralık tarihinde bu aşı için toplanabileceğini ancak bu tarihin şu an için kesinleşmediğini söyledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de şu an için bu aşıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Dünya genelinde yaygın aşılama için biraz daha zamana ihtiyaç var

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalar umut verici olsa da salgının kontrol altına alınması için hala uzun bir süre beklemek gerekecek gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Mike Ryan tarafından yapılan açıklamalarda, dünya genelinde ciddi oranda aşılama yapılabilmesi için, 4 ila 6 ay daha zamana ihtiyaç olduğu ifade edildi. Zaten aşının geliştiricilerinden olan Pfizer tarafından yapılan açıklamalar da fazla umutlanmamız gerektiğinin açık bir göstergesi.

Pfizer, 2020 yılı için 50 milyon doz aşı üretileceğini açıkladı. Bu aşı miktarı, 25 milyon insanın salgından korunmasını sağlayacak. Yeter mi? Elbette hayır. İşin daha da kötü tarafı ise Pfizer'e göre 2021 yılında, 1,3 milyar doz aşı üretimi gerçekleştirilecek. Bu da 500 milyondan biraz daha fazla insanın önümüzdeki yıl aşılanacağı anlamına geliyor ki açık konuşmak gerekirse bu da dünya geneli için çok küçük. Zira dünya nüfusu 7,5 milyarı aşalı uzun zaman geçti.

Pfizer ile BioNtech'in aşısı, önce İngiltere ve ABD'ye gidecek

Edinilen bilgilere göre ABD ve İngiltere'deki sağlık çalışanları, Pfizer ile BioNtech'in koronavirüs aşısının uygulanacağı ilk grup olacak. Pfizer tarafından yapılan açıklamalarda ise Brezilya ile anlaşmaya varıldığı, 2021 yılında milyonlarca doz aşının teslim edileceği ifade edildi. Ayrıca Avrupa Birliği, Almanya ve Japonya ile de anlaşmaya varan şirket, bu ülkelere de aşı sevkiyatı yapacak.

Türkiye, koronavirüs aşısı sürecinin neresinde?

Açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin, an itibarıyla çok büyük bir meselesi var. Şöyle ki; bugüne dek ne Fahrettin Koca ne de diğer yetkililer, Pfizer ile BioNtech'in aşısıyla ilgili net bir şey söylemediler. Yani koruyuculuk oranı yüzde 95 civarında olan aşının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelecekse bunun kaç adetle sınırlı olacağı gibi detaylar belirsiz. Zaman zaman yapılan açıklamalarda yerli aşı vurgulanıyor olsa da bu aşılar için uzunca bir sürenin olduğu ifade ediliyor.