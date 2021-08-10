Uğur Şahin'den BioNTech Açıklaması: Deltaya Karşı Etkili

BioNTech kurucusu Uğur Şahin, koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aşının güncellenmesine gerek olmadığını söyleyen Şahin, mevcut aşının delta varyantına karşı yeterince etkili olduğunu belirtti. Ayrıca BioNTech'e göre en yüksek koruma, üçüncü doz sonrası sağlanıyor.

Geçtiğimiz saatler yayımladığı son 3 aylık mali durum raporuyla gündem olan koronavirüs aşısı geliştiricisi BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, aşıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İnsanların kafasındaki önemli bir soru işaretini gideren Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının dünyanın başına bela olan delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

Şahin tarafından yapılan açıklamalara göre mevcut aşının güncellenmesini gerektirecek bir durum, en azından şu an için yok. Önümüzdeki 6 ila 12 aylık zaman diliminde ise aşının güncellenmesi gerekebileceğini söyleyen Şahin, güncelleme zamanının da çok önemli olduğunu, bu yüzden bildirilen her yeni varyantı dikkatle incelediklerini belirtti.

Şirkete göre en doğru uygulama, 3 doz

BioNTech'in internet sitesinde güncelleme yapan şirket yetkilileri, aşılama sürecindeki en doğru hamlenin üç doz aşı olduğunu belirtiyorlar. Yani 3 doz BioNTech aşısı, şu an için koronavirüsün tüm varyantlarına karşı en etkin korumayı sağlıyor. Bu düzenleme, Uğur Şahin tarafından da dile getirildi. Ayrıca 6 ay ila 11 yaş aralığındaki çocuklara vurulacak aşıyla ilgili de laboratuvar çalışmaları devam ediyormuş.

Uğur Şahin, aşının güncellenmesine gerek olmadığını söylese de sahip olduğu şirket, yalnızca delta varyantına karşı etkili olan bir aşı geliştirdi bile. Bu aşı, birkaç gün içerisinde insanlar üzerinde uygulanmaya başlayacak. Eğer bu aşı istenildiği kadar etkili olursa, insanlar için yeni bir alternatif aşı da tasarlanmış olacak. Şirket, bu aşıyla birlikte üçüncü doz için uluslararası sağlık otoritelerine başvurmaya hazırlanıyor.