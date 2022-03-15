Ukrayna, Savaşta Yüz Tanıma Teknolojisi Kullanmaya Başladı

ABD merkezli girişim Clearview, Ukrayna ordusunun cumartesi günü itibarıyla sahada yüz tanıma teknolojisi kullanmaya başladığını duyurdu. Teknolojinin savaşta kullanımı, şimdiden bazı soruları akla getirdi.

Yüz tanıma teknolojileri günümüzde artık devletler ve otoriteler tarafından aktif bir şekilde kullanılırken, bu teknoloji Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da kendisine yer buldu. ABD merkezli girişim Clearview, Reuters’a verdiği bilgide Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın cumartesi günü yüz tanıma teknolojilerini kullanmaya başladığını belirtti.

Ukrayna tarafından kullanılan ve Clearview tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisi, kapsadığı verilerle korkutucu bir büyüklüğe sahip. Paylaşılan bilgilere göre teknoloji, yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte’den toplamda 2 milyar fotoğrafı barındırıyor. Veri tabanındaysa toplam 10 milyar adet fotoğraf bulunuyor. Evet, fotoğraflar doğrudan internetteki paylaşımlardan, kişilerin izni olmadan kaydediliyor.

Peki bu teknoloji ne için kullanılacak?

Paylaşılan açıklamalara göre Ukrayna güçleri, Clearview’ın yüz tanıma teknolojisini yanlış bilgilerle mücadele, Rus saldırganların tespiti ve hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespiti için kullanabilme imkânına sahip. Fakat şirketin CEO’su, yaptığı açıklamada Ukrayna’nın bu teknolojiyi kullanma amacının net olmadığını paylaştı.

Söz konusu teknoloji, özellikle ölü kişilerin kimliklerinin tespitinde parmak izi almak ve karşılaştırmak gibi oyalayıcı yöntemleri ortadan kaldırıyor. Hatta şirketin açıklamasına göre teknoloji, yüzde hasar meydana gelmiş olsa bile başarılı sonuçlar sunuyor. Öte yandan teknoloji, bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Ya yanlış tespit yapılır ve masum bir kişi öldürülürse?

Teknolojinin Ukrayna’da kullanıldığını duyan Surveillance Technology Oversight Project’in yöneticisi Albert Fox Cahn, yaptığı açıklamasında teknolojinin kontrol noktalarında ve savaş ortamında insanların kimliğini yanlış tespit edebileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumdaysa masum birinin tutuklanabileceğini veya hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Cahn, sözleriniyse bu ihtimalin kesin olduğunu düşündüğünü belirtecek şekilde sonlandırdı:

“İyi niyetli teknolojinin geri teptiğini ve yardım etmesi gereken insanlara zarar verdiğini göreceğiz.”

Teknoloji, bazı ülkelerde yasa dışı:

Teknolojiyi geliştiren Clearview, günümüzde internetten resim toplayarak gizlilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli davalarda mücadele ediyor. Bununla birlikte şirketin teknolojisi, Birleşik Krallık ve Avustralya dahil bazı ülkelerde yasa dışı olarak nitelendiriliyor.

Ukrayna, yüz tanıma teknolojisine erişim içinse herhangi bir ücret ödemeyecek. Teknoloji, şirketin teklifiyle birlikte kullanılmaya başladı.