Ukrayna’daki Yangın Çernobil Nükleer Santrali’ne Yaklaşıyor

Ukrayna’da 4 Nisan’dan beri devam eden yangın tehlikeli bir boyuta varmak üzere. Bölgeden kaynaklar, yangının nükleer bir felakete sebep olan Çernobil’e tehlike oluşturacak şekilde yaklaştığını belirtiyorlar.

34 yıl önce nükleer bir felakete sebep olan Çernobil Nükleer Santrali yeniden insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Kapatılan nükleer santralin bulunduğu Çernobil’de 4 Nisan’da başlayan yangın, şimdiye kadar nükleer felaket sonrasında boşaltılan 12 köyün ve büyük bir ağaçlık alanın yanmasına neden oldu.

4 Nisan’dan beri devam eden yangın şimdi de Çernobil Nükleer Santrali’ne tehlikeli bir şekilde yaklaşmaya başladı. Bölgeden insanlar yangının nükleer santralin bir atık sahasına 2 km uzaklıkta olduğunu belirtiyorlar.

“Hükümet yangının boyutunu gizliyor”

Ukrayna Acil Servisi’nin danışma kurulu üyesi olan Yaroslav Yemelianenko, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda yangının terk edilmiş Pripyat şehrine ulaştığını ve artık yangınının nükleer santralinin atık bertaraf sahasından 2 km uzakta olduğunu yazdı. Yemelianenko, Ukrayna hükümetini yangının boyutlarını gizlemekle suçladı.

Ukrayna Acil Servisi’’nden pazartesi günü yapılan açıklamada ise yangının ölçeğinin büyük olduğu, ancak radyasyon seviyesinin normal olduğu belirtilmişti. Acil Servis, insanların yangınla alakalı “kıyamet senaryolarına” kulak asmamalarını istemişti ve yangının kritik bölgeler için bir tehdit olmadığını da belirtmişti.

Acil Servis'ten yapılan açıklamada, 310 itfaiyeci, onlarca itfaiye aracı, 3 uçak ve 3 helikopterin yangına karşı mücadele ettiği açıklandı. Yangının nükleer santralden ne kadar uzakta olduğu ise ilgili bakanlık tarafından açıklanmadı.

“Yangın resmi tahminlerden daha büyük”

Greenpeace’in Rusya şubesinden pazartesi günü yapılan açıklamada ise yangının Ukrayna resmi kurumlarının tahminlerinden daha büyük olduğu ve bir sağlık riski oluşturabileceği belirtildi. Greenpeace’in Rusya’daki Enerji Projeleri Başkanı Rashid Alimov, “Nükleer veya tehlikeli radyasyon tesisine yaklaşan bir yangın her zaman bir risktir” dedi.

4 Nisan’dan beri devam eden yangın nükleer santralin etrafında bulunan ve insan yerleşiminin yasak olduğu 30 km’lik alanın yanmasına neden oldu. Bölgede hafta sonu boyunca devam eden kuvvetli rüzgarlar yangının daha da güçlenmesine neden oldu.