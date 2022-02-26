Ülkelerini terk eden Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Sapkın paylaşımlara pek çok tepki yağdı.

Bildiğiniz üzere 21 Şubat’ı 22 Şubat’a bağlayan gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı sözde yönetimleri resmi olarak tanıma kararı aldığını açıklamış; bu açıklamanın ardından Rus ordusu Ukrayna’ya giriş yapmıştı. Rusya’nın resmen savaş ilan ettiği Ukrayna’da pek çok çatışma meydana gelirken, Ukrayna’da yaşayan insanlar da savaştan kaçmak için ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Ancak ne yazık ki insanların vatanından olduğu, 3. Dünya Savaşı gibi oldukça korkunç ihtimallerin sözünün geçtiği bu üzücü zamanlarda eril düşünce yapısı yine bildiğiniz gibiydi. Ukraynalı kadınların ülkelerini terk etmelerini fırsat bilen ve bu konuda anlamsız bir heyecana kapılan kişilerin yaptığı sözde ‘mizahi’ paylaşımlar sosyal medyada olması gerektiği üzere oldukça tepki çekti.

Bazı Türk erkekleri, Ukraynalı kadınların savaş yüzünden ülkelerini terk etmelerinden 'memnun'

Bundan çok kısa bir süre öncesinde bazı magazin ve haber siteleri, Rus ve Ukraynalı kadın askerlere ait fotoğrafları “Hepsi birbirinden güzel! İşte Rusya ve Ukrayna’nın akılları baştan alan kadın askerleri” gibi mide bulandırıcı ve kadını objeleştiren bir başlıkla paylaşmış, gelen tepkilerin ardından haber kaldırılmıştı.

Ancak maalesef ki bu şekilde düşünen, ortada ülkelerinden edilen insanlar olduğu gerçeğini göz ardı ederek sadece ülkesine başka ülkeden kadınların geleceği ihtimaline heyecanlanıp bir de bu yersiz fikrinin mizahını yaparak başkalarıyla paylaşabileceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ukraynalı kadınların Türkiye'ye gelişine sevinen, neredeyse savaş çıktığına sevinen büyük bir kesim mevcut.

İşte ‘Ukraynalı kadınları Türkiye’ye gelecek’ paylaşımlarından bazıları:

Savaşın gerçeğini en yakından görmüş ve bundan yıllar öncesinde vatanına topyekün sahip çıkmış bir milletin insanlarının, günümüzde benzer durumdaki bir ülkenin insanlarına gösterdiği bu sapıkça tutum siz de hak verirsiniz ki akıl alır gibi değil. Ancak neyse ki bu ve benzeri paylaşımların sayısı, bu paylaşımlara gelen tepkilere kıyasla oldukça az kaldı.

İşte mide bulandırıcı paylaşımlara sosyal medyada gelen tepkiler

Eğer böylesine hassas konular hakkında fikrimizi belirtiyorsak önce söylediklerimizin ne gibi anlamları olduğunu, sonuçlarının ne olabileceğini çok iyi düşünmemiz gerekiyor. En önemlisi ise savaşın gerçekliğinin ne olduğunu; savaşın tek galibinin 'yıkım' olduğunu asla unutmamalıyız.