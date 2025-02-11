Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukların internet ortamında güvende olması için ailelerin bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinin açılışında konuştu. Sayan, çocukların dijital dünyada güvenli bir şekilde var olabilmesi için ebeveynlerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sayan, ailelerin sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını çocuklarına öğretmesi, internet kullanımını takip etmesi ve yaşlarına uygun içeriklerle vakit geçirmelerini sağlaması gerektiğini belirtti.

Ailelerin bilinçli olması gerekiyor

"Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde konuşan Ömer Fatih Sayan, internetin bireyler için hem büyük bir fırsat hem de riskler barındıran bir alan olduğunu ifade etti. İnternette paylaşılan bilgilerin kalıcı olabileceğine dikkat çeken Sayan, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşırken dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda bilinmeyen linklere tıklanmaması, siber zorbalık karşısında çocuklara destek olunması ve güvenilir bilgi kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sayan, internet kullanımının kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek, ebeveynlerin çocuklarının ekran süresini yönetmeleri ve güvenlik yazılımlarını etkinleştirmeleri gerektiğini ifade etti. Güvenli internet alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değinen Sayan, dijital dünyada karşılaşılan bilgilerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

İnternetin hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Sayan, özellikle genç nesillerin bilinçli bir şekilde dijital dünyada var olması gerektiğini söyledi. Dijital güvenliği sağlamak için ailelerin çocuklarıyla açık ve güvenilir bir iletişim kurmasının kritik olduğunu belirterek bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.