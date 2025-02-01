Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ve Roblox'un devam eden erişim engeli ve yeniden açılma ihtimalleri hakkında konuştu.

Türkiye’de son dönemde farklı platformlara erişim engelleri getirildiğini görmüştük. Bunlardan en çok dikkat çekenler Roblox ile Discord idi. Yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği öne sürülen Discord, ekimde kapatılmıştı. Çocuklara zararlı olduğu belirtilen Roblox ise ağustos ayında erişime engellenmişti.

Her iki platform da hâlâ ülkemizde kapalı durumda. Ne zaman açılacakları da merak konusuydu. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Çalışmalar devam ediyor, gerkli şartlar sağlanırsa yeniden erişime açılabilirler

İçerik üreticisi Adem Metan’ın YouTube videosuna konuk olan Uraloğlu, normalde platform yetkililerinin ülkemizde olmadığını ancak erişime kapanma kararının ardından ilk defa Türkiye’ye yetkililerini gönderdiklerini ifade etti.

Devamında ise şu sıralarda belli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı. Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda da hukuki süreç sonunda Roblox ve Discord'un yeniden erişime açılabileceğini belirtti. Belirlenen şartların neler olduğu konusunda bir bilgi yok ancak muhtemelen Discord’daki yasa dışı içeriklerin engellenmesi ve Roblox’ta çocukların korunmasına yönelik adımlar olduğunu tahmin edebiliriz.