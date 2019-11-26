Bu yıl 47.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Türkiye'nin önemli sanatçılarından Haluk Bilginer'in de ödül kazandığı törende, 11 farklı kategoride ödül dağıtıldı.

ABD'nin New York kenti dün gece, en önemli televizyon ödüllerinden bir tanesi olan "Uluslararası Emmy Ödülleri"ne ev sahipliği yaptı. Holywood ve dünyanın önde gelen yıldızlarının katıldığı etkinliklerde onlarca ödül dağıtıldı. Ülkemizin önemli oyuncularından bir tanesi olan Haluk Bilginer de Uluslararası Emmy Ödülleri kapsamında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.

Şimdi ise sizlere, Uluslararası Emmy Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan tüm isimlerden, dizilerden ve diğer yapımlardan bahsedeceğiz. İşte 29 ülkeden 44 adayın olduğu, milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kazananları;

47. Uluslararası Emmy Ödülleri Kazananları

Sanat Yapımı: Dance or Die (Withfilm/ Hollanda)

Dance or Die (Withfilm/ Hollanda) En İyi Aktör Performansı: Haluk Bilginer-Şahsiyet (Ay Yapım/ Türkiye)

Haluk Bilginer-Şahsiyet (Ay Yapım/ Türkiye) En İyi Aktris Performansı: Marina Gera-Eternal Winter (Szupermodern Studio Ltd./ Macaristan)

Marina Gera-Eternal Winter (Szupermodern Studio Ltd./ Macaristan) Komedi: The Last Hangover (YouTube/ Brezilya)

The Last Hangover (YouTube/ Brezilya) Belgesel: Bellingcat - Truth in a Post-Truth World (VPRO/ Hollanda)

Bellingcat - Truth in a Post-Truth World (VPRO/ Hollanda) Dram Dizisi: McMafia (Cuba Pictures-BBC-AMC/ Birleşik Krallık)

McMafia (Cuba Pictures-BBC-AMC/ Birleşik Krallık) İngilizce Olmayan Yapım: Falco (Spiral International-Red Arrow Studios International-Dynamo/ Amerika Birleşik Devletleri)

Falco (Spiral International-Red Arrow Studios International-Dynamo/ Amerika Birleşik Devletleri) Senaryo Dışı Eğlence: The Real Full Monty: Ladies' Night (Spun Gold TV-ITV/ Birleşik Krallık)

The Real Full Monty: Ladies' Night (Spun Gold TV-ITV/ Birleşik Krallık) Kısa Süreli Yapım: Hack the City (Fox Lab-Yourmama/ Brezilya)

Hack the City (Fox Lab-Yourmama/ Brezilya) Telenovela: La Reina del Flow (Teleset-Caracol Television/ Kolombiya)

La Reina del Flow (Teleset-Caracol Television/ Kolombiya) Televizyon Dizisi - Mini dizi: Safe Harbour (Matchbox Pictures/ Avustralya)

Böylelikle 2 Hollanda, 2 Brezilya, 2 Birleşik Krallık, 1 Türkiye, 1 ABD, 1 Kolombiya, 1 Avustralya ve 1 de Macaristan olmak üzere toplam 11 farklı kategoride ödül, 8 farklı ülkeye dağıtılmış oldu.