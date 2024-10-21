NASA astronotlarından Matthew Dominick, Akdeniz'in büyük bir bölümünü kapsayan bir görüntü paylaştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüde Kıbrıs ile Türkiye'nin Akdeniz kıyıları da yer alıyor.

8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde çalışmaları bünyesinde çalışmalarını sürdüren NASA astronotlarından Matthew Dominick, resmî X hesabından büyüleyici bir görüntü paylaştı. Akdeniz'in büyük bir bölümünü kapsayan görüntü, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını, Kıbrıs'ı ve Mısır'ı gösteriyordu.

Yaptığı paylaşımda Kahire'ye hayran olduğunu söyleyen Matthew Dominick, Akdeniz büyüleyici görünürken Afrika üzerinde şimşekler olduğunu dile getirdi. NASA astronotu, Kıbrıs ile Türkiye hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte Matthew Dominick'in paylaştığı o görüntü:

Matthew Dominick'in X hesabından yaptığı açıklama: