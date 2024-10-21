8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde çalışmaları bünyesinde çalışmalarını sürdüren NASA astronotlarından Matthew Dominick, resmî X hesabından büyüleyici bir görüntü paylaştı. Akdeniz'in büyük bir bölümünü kapsayan görüntü, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını, Kıbrıs'ı ve Mısır'ı gösteriyordu.
Yaptığı paylaşımda Kahire'ye hayran olduğunu söyleyen Matthew Dominick, Akdeniz büyüleyici görünürken Afrika üzerinde şimşekler olduğunu dile getirdi. NASA astronotu, Kıbrıs ile Türkiye hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
İşte Matthew Dominick'in paylaştığı o görüntü:
Matthew Dominick'in X hesabından yaptığı açıklama:
Ay ışığı, açık bir gecede Kahire'yi ve Akdeniz'i aydınlatıyor.
Dün gece geç saatlere kadar uyanıktık ve önümüzdeki birkaç gün içinde Dünya'ya dönmek için hazırlık yaparken uyku düzenimizi değiştirdik. Kahire geceleri en sevdiğim manzaralardan biri. Ayrılmadan önce bir kez daha görme zamanının gelmesine sevindim. Kahire'ye yaklaşırken Afrika'nın üzerinde şimşekler vardı. Şanslıydım ve en azından iki görüntü yakaladım...
Dün gece geç saatlere kadar uyanıktık ve önümüzdeki birkaç gün içinde Dünya'ya dönmek için hazırlık yaparken uyku düzenimizi değiştirdik. Kahire geceleri en sevdiğim manzaralardan biri. Ayrılmadan önce bir kez daha görme zamanının gelmesine sevindim. Kahire'ye yaklaşırken Afrika'nın üzerinde şimşekler vardı. Şanslıydım ve en azından iki görüntü yakaladım...