Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030'da kapanacağı ve yerine ticari uzay istasyonlarının geçeceği açıklandı. Uzayda yeni bir döneme adım atılıyor.

İnsanlık 2000 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu devasa yapının ömrü 2030 yılı itibarıyla sona erecek. NASA astronotlarının Dünya yörüngesindeki görevlerine devam edebilmesi için özel şirketlere kendi uzay istasyonlarını inşa etmeleri yönünde teşvikte bulunuyor.

Vast Space, 2025 yılında Haven-1 adlı tek modüllü uzay istasyonunu uzaya göndermeyi planlıyor. Proje ticari bir uzay istasyonunun yörüngeye ulaşan ilk örneği olma yolunda ilerliyor. Eğer Haven-1 başarılı bir şekilde uzaya yerleştirilir ve astronotlar da istasyona yerleştirilebilirse Vast Space, NASA'nın Ticari Düşük Dünya Yörüngesi Hedefi (CLD) II programına başvurmak için güçlü bir aday olacak.

Yeni ticari uzay istasyonları dönemini başlayacak

Vast Space, 2028'de daha gelişmiş bir versiyon olan Haven-2’yi uzaya göndermeyi planlıyor. Bu çok modüllü uzay istasyonu 2032’de tamamlandığında uluslararası iş birlikleriyle daha geniş bir yörüngede faaliyet gösterecek. NASA onayının projeye yeni bir boyut kazandıracağı ise aşikar.

Birçok şirket NASA'nın CLD Phase II programında yer almak için projelerini şekillendiriyor. Blue Origin, Orbital Reef uzay istasyonunu geliştirmek için çalışmalar yürütürken Voyager Space, Nanoracks ve Airbus Defense and Space Starlab'ı hedefliyor. Vast Space ise 2025 yılında ticari bir uzay istasyonunu uzaya göndermeyi planlayarak bu alanda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.