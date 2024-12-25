Uzaya gittiğinizi ve orada hayatınızı kaybettiğinizi varsayalım. Ölüm sonrasında Dünya’da, vücudumuza neler olduğu açık fakat uzayda başımıza neler gelir?

Bedenimiz çürür mü? Patlar mı? Parçalara ayrılır mı? Hatta böyle bir ortamda kaç dakika nefes alabilirsiniz?

Gelin, soruların cevaplarını verelim.

Uzayda ölmenin en temel senaryosuyla başlamak için, uzay giysisi olmadan bir uzay aracından atladığınızı düşünelim.

Öncelikle hayatta kalmak için 15 saniye ile 2 dakika arasında bir süreniz olur ve bu süre zarfında vücudunuzdaki su, hava basıncının olmaması nedeniyle şişmeye başlar.

Eğer nefesinizi tutarsanız akciğerlerinizdeki hava genişler, sonrasında akciğerlerinizi patlatır ve sizi oldukça hızlı bir şekilde öldürür. Fakat nefesinizi tutmazsanız, bilincinizi iki dakikaya kadar koruyabilirsiniz.

Ayrıca kozmik radyasyon, kısa bir süre içinde cildinizi yakmaya başlar fakat ölümünüz büyük olasılıkla boğulma sonucu gerçekleşir.

Normal şartlarda Dünya’daki ölü bir beden, havadaki ve vücudun içindeki bakteriler, uzun parçalanma sürecine başladıkça ayrışmaya başlar.

Fakat uzayda oksidasyon yoktur ve bu sebeple vücut donmadan ya da mumyalanmadan ayrışma gerçekleşmez. Öte yandan eğer bir uzay giysisi içindeyseniz durum biraz daha farklıdır.

Giysi, astronotun dışarı verdiği tüm havayı içerir ve yeterli ısı olduğu sürece, bir uzay giysisindeki ölüm Dünya’daki ölümden çok da farklı olmaz. Vücudun üzerindeki ve içindeki bakteriler tarafından düzenli bir ayrışma meydana gelir fakat bakteriler, kalan oksijeni hızla tüketir.

Sonunda da etrafınızdaki radyasyon, uzay giysinizin malzemesini parçalamaya başlardı. Bunun yanında havanın hızla genişlemesi de küçük bir patlamaya sebep olur, giysiyi ve hâlihazırda zayıflamış, .çürüyen bedeni içeride yok ederdi.

Özetle eğer uzayda ölürseniz, koşullara bağlı olarak yavaş yavaş çürüyebilir ve normal şekilde ayrışabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: