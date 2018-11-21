Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yaşanmış En Garip 5 Olay

Astronotlar bütün gün uzayda boş boş oturup dünya ile selfie çekmiyorlar. Yirmi yıl önce ilk modülü fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşanmış çok enteresan olaylar da var.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yirminci yılı şerefine istasyonda yaşanmış en garip beş olay ise şöyle:

İtalyan Astronot Luca Parmitano’nun Kendi Uzay Kıyafeti İçinde Neredeyse Boğulması

Bir astronot için en korkunç şeylerden bir tanesi uzayda tek başınayken boğulmak olabilir. Parmitano’nun başına gelen de tam olarak bu. Kaskı sıvıyla dolarken saatte 26,600 km hızla hareket eden istasyona bağlı olan astronotun bu sorunu yaşamasının sebebi ise soğutucu sıvının hava kanalına sızması. Sıvı yüzünden neredeyse görüşü tamamen kapanan ve nefes almakta zorlanan astronot, el yordamıyla hava kilidine ulaşıp hayatta kalmayı başarmış.

Uzaylı Bakteriler (mi?)

2017 yılının Kasım ayında konuyla ilgili açıklama yapan Rus kozmonot Anton Shkaplerov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan toplanan örneklerdeki bakterilerin dünyadan ayrıldıklarında orada olmadığını söylemişti.

Bu açıklama herkesi tatmin etmedi. Şüpheci yaklaşan bilim insanları, bakterilerin atmosferin üst tabakalarında modüle bulaşmış olabileceklerini savunuyor. Ancak bir de dünyadaki yaşamın da uzaydan yıldız tozlarındaki bakteriler ile geldiğine inanan bir görüş var. O görüşün savunucuları kozmonota destek çıkıyor.

İki Başlı Solucan

Uluslararası Uzay İstasyonu bize uzayın insan bedenine olan etkilerini inceleme şansı da veriyor. Bu çalışmalar uzun seyahatler için oldukça önemli. Mars’a yolculuk gibi büyük hayalleri olan bir tür olarak uzay yolculuğunu kaldırıp kaldıramayacağımız bilgisi oldukça önemli.

En ilginç bulgu ise insanlara değil yassı solucanlara dair olanı. Uzaya götürülen yassı solucanlar, yerçekimsiz ortamda evrimleşerek orijinal kafaları ile genetik olarak tamamen aynı ikinci bir baş oluşturuyorlar.

Bu Deliği Kim Açtı?

Soyuz modülünde bulunan bu deliğin suçlusunun kim olduğu hala bilinmiyor. Rusya ile ABD arasında diplomatik krize sebep olan bu küçük delik, büyük problemlere sebep olabilecek bir hata.

Uzay keşifleri en ufak bir hatayı kaldırmıyor, bu yüzden en üst düzey mühendisler ve bilim insanları bu görevler için özel olarak seçiliyor.

Space Oddity

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli bilim insanları, muhteşem fotoğraflar ve eğlenceli bloglar yaratmanın dışında da sanatla ilgileniyorlar. Bu ilgi ve yeteneklerini de uzay keşiflerinin popülerleşmesi için sık sık kullanıyorlar. Aralarında en çok sükse yapan ise görevin komutanı Chris Hadfield’in çaldığı şarkıydı. 2013 yılında çekilen videoda komutanı David Bowie’den Space Oddity şarkısını çalarken görüyoruz.

Şarkı doğal bir seçim olarak gözükse de Hadfield’in dolu dolu olan gözleri ver şarkının gerçekten de uzayda, uzay boşluğuna bakılırken çalınıp söylenmesi duruma melankoli ve büyük bir yoğunluk katıyor.