Sony, popüler oyun serisine dayanan Uncharted filminin çekimlerine yakında başlıyor. Filmin yıldızı Tom Holland, çekimlerin başlayacağı tarih ve Uncharted'ın hikayesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Sony'nin yılan hikayesine dönen Uncharted filmi nihayet gerçek olacak gibi görünüyor. Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland'ın genç Nathan Drake rolünde olduğu film için somut adımlar atılıyor. Holland, filmin çekimlerinin önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu ve merakla beklenen Uncharted filmi, artık Ruben Fleischer'ın yönetmenliğinde resmen hayata geçiyor.

Tom Holland şu anda, yeni Pixar filmi Onward ile beyaz perdeye geri dönüyor ve filmin galasında yapılan bir röportajda, ünlü oyuncuya Uncharted'ın durumu soruldu. Tom Holland, çekimlerin dört hafta içinde başlayacağının müjdesini verdi. Holland röportajda, "Çekimlere dört hafta içinde başlıyoruz. Mark Wahlberg, Sully gibi şaşırtıcı olacak. Berlin'deki dublör departmanı, dublörleri hızlı bir şekilde hazırlayarak inanılmaz bir iş çıkardı ve heyecan verici bir yapım olacak." şeklinde konuştu.

Tom Holland filmde genç Nathan Drake'i oynayacak ve Mark Wahlberg'i de onun güvenilir arkadaşı, akıl hocası Sully rolünde göreceğiz. Wahlberg, projenin uzun geliştirme sürecinde ilk olarak Nathan Drake rolü için gündeme geliyordu. Holland, filmin çekimlerinin yanı sıra konusu hakkında da önemli bir bilgi vererek, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan esinlenildiğini açıkladı. Holland sözlerine şöyle devam etti:

"Dürüst olmak gerekirse, en sevdiğim video oyunlarından biri dördüncü Uncharted oyunu... İnanılmaz. Film bu oyundan büyük ölçüde ilham aldı. Tom Rothman (Sony Pictures başkanı) ile bir araya geldiğimizde, video oyunları hakkında aramızda ilginç bir konuşma geçmişti. 'Oh, Uncharted'ı yeni bitirdim' dedim ve o da, 'Peki, neden Nathan Drake oynamıyorsun?' dedi. 'Nathan Drake'i oynamak için her şeyi yaparım. Lütfen, bu harika olurdu.' dediğimi hatırlıyorum"

Sony, Venom ve Zombieland: Double Tap filmlerindeki başarısının ardından yönetmenlik koltuğu için Ruben Fleischer'e döndü ve şimdilik işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Uncharted'ın vizyon tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, 2021'de beyaz perdeye gelmesi bekleniyor.