Ünlü Rock Grubu, 'Spotify'ı Sil' Diyerek Tepki Gösterdi

Halkı COVID-19'a karşı yanlış bilgilendiren podcast'leri finanse etmesi sebebiyle Spotify son zamanlarda sert eleştirilerin hedefi haline gelmiş durumda. Duruma tepki göstererek platformdan ayrılan ünlü sanatçıların ardından 90'lı yılların ünlü rock gruplarından Belly'de platforma tepki gösterdi.

Kısa bir süre önce ünlü komedyen ve aktör Joe Rogan’ın sunuculuğunu yaptığı ve 11 milyona yakın aktif dinleyicisi ile dünyanın en popüler podcast’i olarak nitelendirilen ‘The Joe Rogan Experience’ isimli podcast, COVID-19 hakkında insanları yanlış bilgilendirdiği gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu olayın ardından Kanadalı ünlü bestekar, söz yazarı ve şarkıcı Neil Young da olaya dahil olmuş, Joe Rogan ile aynı platformda bulunmak istemediğini ve Spotify’ı desteklemenin bir sanat formunu mahvetmek olduğunu söylemesiyle tartışmaları iyice alevlendirmişti.

Yaşanan bu olay sonrası dün Spotify da tuhaf bir olay meydana geldi. 90’lı yılların alt-rock gruplarından Belly’nin Spotify’daki ana sayfasında, sadece masaüstü görünümünde “Delete Spotify” (Spotify’ı Sil) yazan bir görüntü belirdi.

Belly, Spotify'ın son durumlar karşısındaki tutumunu "iğrenç" olarak nitelendirdi

Bu olayı takiben bütün gözler doğal olarak Belly’e çevrildi. Cuma günü Spotify’ın son olaylar karşısındaki tutumu hakkında Twitter hesaplarından açıklama yapan grubun, iş odaklı baktıklarında platformun sanatçılarına ödeme yapmaması; ancak bu geliri yanlış COVID-19 bilgisini finanse etmek için kullanarak bütün sanatçıları turne gelirinden alıkoyan pandemiyi uzatmasına katkıda bulunmasını “iğrenç” olarak değerlenderdiği ortaya çıktı.

Bir sanatçının müziklerinin Spotify’a yüklenmesinden genellikle plak şirketleri olmak üzere hak sahipleri sorumluyken, sanatçının Spotify hesabında kullanılan görselleri sanatçıların kendileri de kontrol edebiliyor. Bu durumda grubun bir temsilcisinin, resmi hak sahibinden bağımsız bir şekilde bu görseli sayfaya koymuş olması muhtemel gibi gözüküyor.

Şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasını isteyen grup, bu sürecin oldukça karmaşık olduğunu belirtiyor

Öte yandan grup, tıpkı Neil Young ve Joni Mitchell gibi, şarkılarının Spotify’dan kaldırılmasını istiyor. Facebook üzerinden bu konu hakkında açıklama yapan grup, her ne kadar şarkılarını platformdan silmek isteseler de bu sürecin oldukça zor ve karmaşık olduğunu belirtiyor.

"Onları sevmiyorsak neden hala spotify'dayız? Çok karmaşık" şeklinde konuşan grup, "Bir kere girdin mi çıkmak zor. Seçeneklere bakıyoruz, ancak spotify politikalarına karşı çıkan ve hala orada olan birçok kişi olduğunu göreceksiniz, “ diyerek bunun, sanatçıların Spotify’dan ayrılmalarının ne kadar zor olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Variety’e konuşan Belly, açıklamasında şu şekilde kaydediyor:

"Spotify'ın iş modeli, en başından beri, yaratıcı işlerin değerini düşürmek ve sanatçılara düşük maaş verirken (diğer teknoloji devleriyle birlikte) telif ödemelerini düzenleyen düzenlemeleri kendi lehlerine ve sanatçılara karşı sıkı tutmak için lobi yapmak oldu.Sanatçılara fon sağlamak ve dezenformasyona - pandemiyi uzatabilecek ve canlı performans seçeneklerini sınırlayarak sanatçılara daha fazla zarar verebilecek dezenformasyon - bir platform sağlamak için dağıtılması gereken büyük bir parayı geri çevirmek ve kullanmak sonunda bardağı taşırdı. Evet, ifade özgürlüğüne inanıyoruz, ancak toplu, kamu yararı kavramını baltalamak için ekilen kasıtlı dezenformasyonu ve şüpheyi finanse etmeye yardım etme (ve bu süreçte düşük maaş alma) yükümlülüğümüz olduğuna inanmıyoruz."