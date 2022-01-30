Geçtiğimiz ay enfekte olan hastaların %40'ında görüldüğü ortaya çıkan uzun COVID sendromunun yeni bir etkisi keşfedildi. Yeni bir tarama yöntemi kullanan uzmanlar, inceledikleri hastalarda 'gizli akciğer hasarı' tespit etti.

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne neden olan COVID-19 virüsü hâlen etkisini sürdürüyor. Yürütülen araştırmalar da virüsün etkilerinin aylarca sürmesine neden olan ‘uzun COVID sendromu’, veya diğer adıyla ‘uzamış COVID’in birçok insanda ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay sizlere aktardığımız bir haberde de bu durumun enfekte olan insanların %40’ın görüldüğünün keşfedildiğini aktarmıştık.

Ayrıca; hafıza kaybı, korku, yorgunluk, nefes darlığı ve uyku güçlüğü gibi uzun vadeli sorunların oluşmasına yol açan bu sendromun köpekler tarafından koklanarak tespit edilebildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de kullanılan yeni bir tarama tekniği, ‘uzun COVID’in bir etkisini daha ortaya çıkardı.

Akciğerlerde gizli hasarlar oluşuyor olabilir

Birleşik Krallık’ta yürütülen bir araştırmada ksenon gazı kullanılarak yapılan yeni bir tarama yöntemi kullanıldı. Akciğerleri inceleyen bu çalışma, uzun COVID sendromundan muzdarip olan insanlardan bazılarının akciğerlerinde gizli hasarlar oluşabileceğini gözler önüne serdi.

COVID’e yakalandıktan uzun süre sonra da nefes darlığı yaşayan 11 kişinin incelendiği araştırmada bu ihtimalin ortaya çıktığını öne süren bilim insanları, elde edilen verilerin doğrulanması için daha büyük ve detaylı araştırmaların yürütüldüğünü aktardı. Bunun yanı sıra akciğerlerdeki bu anormalliğin, COVID nedeniyle oluşan nefes darlığının yaygınlığına dair detaylı bilgileri ortaya çıkarabileceği de araştırmacılar tarafından vurgulandı.

Araştırma, daha etkili tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir

Çalışmada belirtilen 11 kişi dışında uzun COVID sendromuna sahip olmayan 12 kişinin ve kontrol grubu olarak da 13 kişinin yer aldığı aktarıldı. Oksijene benzer bir davranış gösteren ancak taramalarla izlenebilen ksenon gazını soluyan bu katılımcılar, manyetik rezonans görüntüleme ile incelendi. Bu sebeple de gazın akciğerlerden kan dolaşımına geçişi takip edilebildi.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarında uzun COVID sendromuna sahip insanlarda gazın geçişinin sağlıklı insanlara göre daha farklı olduğunu gözlemledi. Ayrıca, 12 kişilik grupta da bu anormalliğin görüldüğü ifade edildi.

Akciğer röntgenlerinde genel olarak bir anormallik görülmediğini belirten bilim insanları bu tarama yönteminin uzun COVID sendromu ve nefes darlığı konusundaki soruları yanıtlayabileceğini düşünüyor. Ayrıca araştırmacılardan Prof. Fergus Gleeson da eğer bu araştırma doğrulanabilirse, uzun COVID’e sahip insanların akciğerlerindeki sorunların, bunun nedenlerinin ve sonuçlarının görülebileceğini; böylece de daha etkili tedavilerin geliştirilebileceğini aktarıyor.