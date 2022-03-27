Elon Musk'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi ünlü Kanadalı şarkıcı Grimes, 'çocuklar için eğtici metaverse kitabı' projesini Barcelona'da gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıttı. Bu projenin, Avalanche blok zinciri ve Web3 platformu OP3N ortaklığında kurulan 100 milyon dolarlık bir girişimin parçası olduğu ifade edildi.

34 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Grimes, hit şarkılarının yanı sıra dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile olan ilişkisiyle de tanınıyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda Musk ile birlikte ikinci bir çocuk dünyaya getirdiklerini duyurmuş ve gündeme oturmuştu. Grimes ayrıca, eski sevgilisi Musk ile alakalı ilginç açıklamalarda da bulunarak ünlü iş insanının yoksulluk sınırı altında yaşadığını ifade etmişti.

Ancak Kanadalı müzisyen, NFT’ler gibi dijital varlıklara olan ilgisiyle de tanınan bir isim. Ünlü şarkıcı şimdi de AVAX kripto para biriminden tanıdığımız Avalanche şirketi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı ve yeni metaverse projesini tüm dünya ile paylaştı.

Çocuklar için eğitici metaverse kitabı

Grimes, Barcelona’da düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de katıldığını sizlere aktardığımız Avalanche Summit’te ‘Intergalactic Children’s Metaverse Book’; yani ‘Çocuklar İçin Galaksiler Arası Metaverse Kitabı’ isimli projesini tanıttı. Yapılan açıklamalarda metaverse kitap projesinin, Avalanche ağı ve dev NFT ve Web3 platformu OP3N tarafından oluşturulan 100 milyon dolarlık ‘Culture Catalyst’ isimli bir girişimin parçası olduğu ifade edildi.

‘Culture Catalyst’ ile ilgili yapılan açıklamalarda bu girişimin eğlence ve popüler kültür uygulamaları için bir dönüm noktası olabileceği ifade edilirken girişim kapsamında sanat, eğlence ve kültür projelerine Avalanche blok zinciri üzerinden destek verileceği aktarıldı. Grimes da kendi projesini ‘bebekler ve küçük çocuklar için bir dizi eğitim sanatı’ olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Web3’e ilk dahil olduğumda bu tarz projeleri görmeyi umuyordum. OP3N ile ortaklık kurmaktan oldukça mutluyum. Hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça etkili deneyimler oluşturabileceğini düşündüğüm bir dizi dijital eğitsel sanat eser başlatmaktan da heyecan duyuyorum”

Daha önce de NFT’ler konusunda aktif olan Grimes, geçtiğimiz yıl WarNymph isili bir koleksiyonla 6 milyon dolar gelir elde etmişti. Ayrıca ünlü şarkıcı TikTok’un NFT koleksiyonunda da yerini almıştı. Bir süredir çevresel sebeplerden dolayı NFT çıkarmadığını söyleyen sanatçı, çevre dostu vaatleri sebebiyle Avalanche ağına güvendiğini de sözlerine ekledi.