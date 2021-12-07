Xbox, The Game Awards’ta 4 Yeni Oyun Duyuracak

Xbox Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda The Game Awards’ta 4 yeni oyun duyurulacağını açıkladı. Dahası, bu dört oyun da çıktıkları gün Xbox Game Pass’e eklenecek.

Bilgisayar ve konsol oyuncuları için oyun fiyatları artmaya devam ederken bir nimet olan aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle bu yıl bizleri daha da sevindirmişti. Microsoft’un yüzlerce oyuna her ay cüzi bir miktar karşılığında ulaşmanıza olanak tanıyan oyun hizmeti, yepyeni oyunları çıktıkları gün platforma eklemeye başladı. Bunun en beklenen örneği de Starfield diyebiliriz.

Öte yandan bugün, oyuncuları heyecanlandıran yepyeni bir haber de geldi. Bir ‘sızıntı’ olarak gösterilen bu haber, doğrudan Xbox Türkiye dahil Xbox resmi hesapları tarafından paylaşıldı. Xbox Türkiye’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında The Game Awards’ta çıktığı gün Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar arasına yeni oyunların katılacağı açıklandı.

4 yeni oyun duyurulacak, 4’ü de çıktığı gün platforma eklenecek:

E-posta’dan alıntılanan ekran görüntüsüne göre Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar listesine 4 oyun daha eklendi. Bu oyunlarınsa The Game Awards sırasında duyurulacağı açıklandı. Ayrıca yine bu 4 oyunun çıktığı gün Xbox Game Pass’e ekleneceği belirtildi. Oyunların bulunduğu listeyse ‘sansür türevleriyle’ süslendi.

Öte yandan paylaşımda bugüne kadar çıktığı gün platforma ekleneceği duyurulan oyunların listesi de paylaşıldı:

Total War: WARHAMMER III

Redfall

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Atomic Heart

Slime Rancher 2

A Plague Tale: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Space Warlord Organ Trading Simulator

Replaced

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Scorn

Son olarak Xbox, görselde de takipçilerine küçük bir sürpriz yaptı. Fotoğrafı indirip Photoshop gibi herhangi bir fotoğraf düzenleme uygulamasında pozlama ayarlarıyla oynadığınızda fotoğrafta gizli bir yazının çıktığını görebiliyoruz. Yazıda “Bu fotoğrafı düzenleyen ilk kişiysen tebrikler, işte bir kod” ifadesi yer alıyor ve bir kod bulunuyor.