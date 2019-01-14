Hem klasik otomobil tutkunlarının hem de güçlü otomobil severlerin göz bebeği Ford Mustang, şimdiye kadarki en güçlü hali ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Shelby GT 500, adını en'ler listesine yazdırmaya kararlı görünüyor.

Ford Mustang öyle bir araç ki klasik otomobil tutkularını için de apayrı bir yere sahip, kaslı Amerikan otomobilleri severler için de. Otomobil yıllardır üretilen her modeli ile estetik çizgileri bakımından kendine hayran bırakırken, kaputunun altında yatan güç ile de adrenalin seviyesini artırıyor. 2019 Detroit Auto Show'da yeni Mustang Shelby GT500, "şimdiye kadar üretilen en güçlü Mustang" unvanı ile görücüye çıktı.

Üçüncü jenerasyon Mustang Shelby GT 500, GT 350 ile birlikte bu yıl sonbaharda yollardaki yerini alacak. 5,2 litrelik süperşarjlı V8 motoru ile tam 700 beygir güç üretebilecek makine, Ford’un yollardaki yeni canavarı olacak. Otomobil güçlü motoru sayesinde 0-100 kilometre hızlanmasını sadece 3,5 saniyede gerçekleştirebilecek.

Geliştirilmiş yağlama ve soğutma sistemleri aracın performansına katkı sağlarken, alüminyum silindir kapakları ağırlık açısından otomobile avantaj sağlıyor. Shelby GT 500’in 7 ileri otomatik şanzıman ile piyasaya sürüleceği açıklandıktan sonra, bazı otomobil severler bu durum ile ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. Ford yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ise araç 100 milisaniyede vites değiştirmeyi başarabiliyor ki bu değer manuel bir şanzıman ile yapılabileceğinden çok daha iyi bir performans olarak gösterililyor.

Ford, otomobili hakkında “Sokaklardaki en hızlı, en güçlü ve en çabuk vites değiştirebilen araç” yorumunu yaptı ve Amerikan araçları arasında yeni bir standart belirlediklerini de ekledi. Standart olarak 20 inç, Michelin Pilot lastik ve jantlar ile gelecek araç; artırılmış fren mesafesini sağlayacak Brembo fren kaliperleri ile birlikte piyasaya sunulacak.

Yüksek performans için aerodinamik yapısına da eklemeler yapılan otomobilin genişletilmiş hava girişleri, değiştirilen spoiler’i bu konuda oldukça etkili bir katkıda bulunuyor. 2020 GT 500 kırmızı, turuncu ve gümüş gri renklerde sunulacak ve bir Mustang klasiği haline gelen kaput çizgileri de opsiyonel olarak sunulacak.

Bu sürat makinesinin agresif olduğu kadar estetik ve teknolojik bir kokpit tasarımı var. LCD ekranlarla donatılmış olan otomobilin ön konsolu, karbon fiber detaylarla güçlendirilmiş. Koltuklar ise özel tasarım Recaro yarış koltuklarından seçilmiş. Bu harika otomobilin satış fiyatı henüz duyurulmadı ancak çıkış tarihi olan sonbahara doğru Ford’un konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.