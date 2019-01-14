Yeni Toyota Supra, İlk Kez Kanlı Canlı Karşımıza Çıktı

Toyota’nın Yeni Supra modeli, Detroit Auto Show Otomotiv Fuarı’nda ilk defa kanlı canlı karşımıza çıktı, böylelikle aracın özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Bütün sızıntıların, söylentilerin, aracın kendisini göremeyip motor sesini dinlediğimiz videoların ardından sonunda ikonik Toyota Supra’nın yeni reenkarnasyonu karşımızda. Detroit Auto Show’da göz alıcı rengi ve kıvrımlı tasarımıyla yeni Toyota Supra ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni Toyota Supra, Japon devi Toyota ile Alman devi BMW’nin işbirliği ile ortaya çıktı. Otomobil sevenleri heyecanlandıran yeni Supra’nın üç modeli var ve her üç model de fuarda yerini aldı.

Yeni Supra’nın temel modeli, aracın aslında beşinci defa yenilenmesini sergiliyor. Calty FT-1 Concept’e benzeyen bu model, modern tasarım ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış. Aracın ön kısmı oldukça uzun, koltuklarsa geriye doğru hafifçe yatık. Böylece aracın kusursuz bir ağırlık dağılıma sahip olması ve her iki aksa binen yükün de yüzde 50 olması sağlandı. Yan profilden bakıldığında kıvrımlı hatları aracı oldukça şık ve çevik gösteriyor.

Aracın kaputunun altında ise altı silindirli 3.0 litre motor bulunuyor. Bu motoru soğutmak kolay değil tabii, haliyle ön tarafta geniş bir ızgara bulunuyor. Izgaranın iki yanında ise altı adet led ışıktan oluşan farlar yer alıyor.

Arka tarafta ise klasik Toyota Supra tasarımlarındaki çift kavisli tasarım göze çarpıyor. Aracın bu kısımda iki egzos çıkışı bulunuyor. Aracın arka lambalarının etrafındaki kaplama ve farların tasarımı, aracın agresif görüntüsüne destek veriyor.

2020 Supra öne çıkmayı seven bir araba, ve buna uygun olarak da kırmızı, mavi, sarı gibi seçeneklerin de dahil olduğu geniş bir renk skalasıyla geliyor. Aracın mat gri boyası ise aracın adeta boyanmadan, metal haliyle yola çıkmış ibi görünmesini sağlıyor.

Aracın 335 beygirlik motoru şu anda bile gayet güçlü, ki aracın motoru ileride daha da gelişecek. Toyota ileride twin scroll turbo şarj, doğrudan yakıt enjeksiyonu, devamlı değişken zamanlaması gibi çeşitli özellikleri de ekleyeceğine söz veriyor.

Standart modelin 8 vitesli şanzımanı var. Daha düşük viteslerin devir aralığı daha kısa ve aracın bir de kalkış kontrol sistemi var. Toyota’ya göre araç 0’dan 100’e 4.1 saniyede çıkıyor, maksimum hızı ise 250 km/saate elektronik olarak sabitlenmiş. Diğer coupe'lerin aksine sadece iki modeli olan aracın bir normal versiyonu bir de sport versiyonu var. Sport modelde her şey biraz daha abartılmış demek yanlış olmaz.

Uyum sağlayabilen değişken süspansiyon bu araçlarda standart olarak geliyor. Çift eklemli ön fren süspansiyonu ve çoklu bağlantılı arka süspansiyona sahip olan araçta alüminyum kontrol çubukları da kullanılmış.

Toyota Supra’nın içi adeta bir BMW Z4’ün içi ile aynı gözüküyor. Her iki araç da birbiriyle benzer özelliklere sahip olduğu ve iki firma bu araçta beraber çalıştığı için şaşırtıcı değil. Aracın iç kaplamasında deri kullanılmış, ayrıca bazı modellerde koltuk ısıtması özelliği de bulunuyor. Konsolun orta kısmında şoför için bir takometre var. Bu cihaz, kullanıldığı zaman navigasyon multimedya ve bilgilendirme ekranı olarak kullanılabiliyor. Anahtarsız biniş, çift bölge otomatik çevre kontrolü, otomatik açılan dikiz aynaları, geri görüş kamerası, otomatik silecekler, deri kaplı direksiyon bu araçta standart. Supra’nın 6.5 inçlik bir ekranı bulunurken bu ekranın boyu Premium’da 8.8 inçe yükseliyor.

2020 Toyota Supra, bir de Launch Edition’a sahip. ABD için sadece 1,500 tane üretilecek olan, her biri özel bir numaraya ve Baş Sürücü Akio Toyoda’nın imzasının bir grafik versiyonuna sahip. Bu araç Toyota Supra 3.0 Premium üzerine inşa edildi. Araçların üç renk seçeneği var: Absolute Zero White, Nocturnal Black veya Renaissance Red 2.0.