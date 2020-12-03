Domain Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İnternet siteniz için doğru bir domain yani 'alan adı' almak, markanızın kurumsal kimliğini oluşturmak için atacağınız en önemli adımlardan bir tanesi. Akıllarda kalıcı, kurumsal kimliğinize katkı sağlayan ve arama motorlarında öne çıkmanızı sağlayacak bir domain almak için kulağınıza küpe olabilecek önemli tavsiyeleri derledik.

Günümüzde artık tüm sektörlerin çevrimiçi dünyada da varlık göstermesi gerekiyor. Sosyal medya hesapları ile birlikte kullanabileceğiniz en özgün ve en önemli çevrimiçi varlık, standartları olan bir internet sitesidir. İnternet sitesi için alan adı yani domain seçmek, markalaşma yolunda atılacak ilk ve en etkili adım. Çünkü doğru bir domain seçerek markanızın kurumsal kimliğinin çevrimiçi dünyada, herkes tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz.

Pek çok farklı alan adı satışı yapan şirket ya da diğer adıyla alan kayıt operatörü bulunuyor. Bu şirketler, genel olarak 1 yıllığına size seçmiş olduğunuz domain adresini kiralıyorlar. Ancak domain alırken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta var. Özellikle arama motorlarında öne çıkmak için alan adınızın taşıması gereken birçok önemli özellik var. Sizin için domain alırken unutmamanız gereken tavsiyeleri anlattık.

Başlamadan önce: Domain nasıl sorgulanır?

Adım #1: Hosting.com.tr adresine gidin,

Hosting.com.tr adresine gidin, Adım #2: Domain sorgulama satırına almak istediğiniz alan adını yazın ve arama yapın,

Domain sorgulama satırına almak istediğiniz alan adını yazın ve arama yapın, Adım #3: Sonuç listesinde alan adınızın durumunu görün, Eğer istediğiniz alan adı alındıysa aklınızdaki diğer seçenekleri ya da uygun uzantıları değerlendirin.

Sonuç listesinde alan adınızın durumunu görün,

Markanız veya işletmeniz için seçeceğiniz domaini belirledikten sonra domaininizin daha önce başka biri tarafından alınıp alınmadığını kontrol etmeniz gerekir. Hosting.com.tr gibi web sitelerini kullanarak yapabileceğiniz domain sorgulama işlemi ile istediğiniz domainin herhangi birine ait olup olmadığını görürsünüz.

Domain sorgulama işlemini yapmak için 'Domain Sorgulama' aracına belirlediğiniz domain fikrini yazmanız gerekir. Örneğin "apple.com" gibi popüler bir domain için bir alan adı araması yaparsanız, alan adının alındığını görürsünüz. 'Domain Sorgulama' aracı sonuçlarında, domainin alındığını görüyorsanız, yapacağınız en iyi şey alternatif bir isim aramaktır.

Domain (alan adı) alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Gizli ücretlere dikkat edin.

Verilerinizin gizliliğini koruyun.

.com uzantısından şaşmayın.

Nokta atışı bir domain alın.

Alan adınız kısa olsun.

Okunması ve yazması kolay olsun.

Markalaştırılabilir bir isim seçin.

Noktalama işaretlerinden ve rakamlardan kaçının.

Yanyana gelen harflere dikkat edin.

Domain alırken geleceğinizi de düşünün.

Araştırmadan domain almayın.

Elinizi çabuk tutun.

Gizli ücretlere dikkat edin:

Alan adı satışı yapan pek çok şirket ilk olarak son derece uygun fiyatlara domain adresleri verirler. Ancak hizmet şartlarını iyi okumanız gerekiyor. Genel olarak 1 yıl sonra sözleşmeyi yenilemek istediğiniz zaman yüksek fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde yalnızca domain değil, tam bir hizmet paketi satın alıyor olabilirsiniz.

Web tasarım desteği gibi farklı hizmetlerin de olduğu ve her yenileme sırasında fiyatı artacak olan bir paket satın alıyor olabilirsiniz. Bu duruma benzer olarak farklı gizlilik noktalarında alacağınız hizmetler için de fazladan ücret ödemediğinizden emin olmalısınız. Tüm bu önemli noktalar hizmet şartlarında yazıyor olacak. Dikkatli okumanızda yarar var.

Verilerinizin gizliliğini koruyun:

Karşınıza çıkan her şirketten domain almayın. Çünkü büyük kampanyalar ile uygun fiyata alan adı satan pek çok şirketin daha sonra sizden aldığı verileri üçüncü kişilere sattığı biliniyor. Alan bilgileriniz WHOIS ve RDAP dizinlerine herkese açık olarak kaydediliyorsa kişisel verilerinizi gizlemeniz öneriliyor. Konu ile ilgili tüm bilgileri domain alırken onayladığınız hizmet ve güvenlik şartları başlığı altında görebilirsiniz.

.com uzantısından şaşmayın:

Eğer daha önce domain aldıysanız ya da konuyu araştırdıysanız onlarca farklı uzantı olduğunu görmüşsünüzdür. Bazıları oldukça eğlenceli bile olsa, kurumsal kimliğiniz için uygun olmayacaktır. Bir kullanıcı olarak .xyz gibi bir uzantıya ne kadar güvenebileceğinizi düşünün. Farklı uzantılar uygun fiyatlı olsa da internet dünyasının en eski ve güvenilir uzantısı olan .com domain uzantısından şaşmayın.

Nokta atışı bir domain alın:

Alan adınız, arama motorlarına internet sitenizin içeriği hakkında bilgi verir. Bu nedenle nokta atışı bir anahtar kelime seçmeniz, internet sitenizin SEO uyumu açısından son derece önemlidir. İçerik temanızı tam olarak yansıtan, nokta atışı bir anahtar kelimeye sahip alan adı olan bir internet sitesi, ilgili anahtar kelime ile arama yapıldığı zaman alternatiflerine göre daha üst sırada yer alacaktır.

Alan adınız kısa olsun:

Domain alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri alan adının uzunluğudur. Belki arama motorları için daha anlaşılır olan uzun bir alan adı, sitenizin ziyaretçileri için akılda kalması zor olabilir. Bu nedenle alan adının maksimum 15 karakter olması öneriliyor. Akılda kalması, göze hoş gelmesi, güvenilir olması ve yazım hatalarını engellemesi için kısa bir alan adı en doğru tercih olacaktır.

Okunması ve yazması kolay olsun:

Alacak olduğunuz domain sonuç olarak sizi yansıtacak. Bu nedenle herkes tarafından anlaşılabilir olması son derece önemli. İnsanlar site hakkında konuşurken ya da yazarken zorluk çekmemeliler. Özellikle alan adınız üzerinden e-posta hizmeti de düşünüyorsanız, alan adının kolay okunabilir, yazılabilir kısaca kolay anlaşılabilir olması son derece önemlidir.

Markalaştırılabilir bir isim seçin:

Aldığınız domain benzersiz, markalaştırılabilir ve üzerine kurumsal kimlik oluşturulabilir olmalıdır. İnternet sitenizde sunduğunuz içerik ya da temsil ettiği kurum ne olursa olsun, basit birkaç kelime yerine insanlarda unutulmaz etki yaratacak bir alan adı seçmelisiniz. Bu konuda seçim yaparken ünlü markalardan ilham almak için internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Noktalama işaretlerinden ve rakamlardan kaçının:

İnternet sitenizi ziyaret eden insanların yasadışı film, dizi sitelerini ziyaret ediyor gibi hissetmemeleri için içinde kısa çizgi ya da rakam olmayan domain adreslerini tercih etmelisiniz. İçinde noktalama işareti ya da rakam bulunan alan adları, eğer köklü bir markaya ait değilse, genel olarak insanlarda güvensizlik hissi yaratacak ve kullanım sırasında pek çok yazım hatasının yapılmasına neden olacaktır.

Yanyana gelen harflere dikkat edin:

Alan adınız tek bir kelimeden oluşuyorsa bu kelime üzerinde değişiklik yapamazsınız ancak alan adı iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa dikkat etmelisiniz. Yan yana gelen sesli ve sessiz harfler ile özellikle yan yana gelen aynı harfler, yazım ve okuma hatalarına neden olacaklardır. Kısaca domain adresiniz hem göze hem de kulağa hoş gelen, ziyaretçileri yormayan bir ada sahip olmalıdır.

Domain alırken geleceğinizi de düşünün:

Alacak olduğunuz alan adı, sitenizin içeriğini tam olarak yansıtmalıdır ancak ileride neyin ne olacağını, işlerin daha da genişleyip genişlemeyeceğini bilemezsiniz. Bu nedenle tek bir spesifik konuya odaklanmış bir domain yerine, içeriği belli eden ancak ileride aynı alan adı altında oluşturabileceğiniz işleri de yansıtma şansı olan bir domain seçin. Böylece işlerinizi farklı alan adları olan sitelerde yayınlamak yerine, tek bir internet sitesi üzerinden kurumsal bir kimlik edinebilirsiniz.

Araştırmadan domain almayın:

Belki de domain almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, alan adınız hakkında araştırma yapmaktır. Benzersiz bir isim bulduğunuzu düşünebilirsiniz ancak belki farklı bir şehirde, yerel bir dükkanın adı olabilir. Bu nedenle alan adınız hakkında ticari marka ve sosyal medya incelemesi yapmalısınız. Böyle karışıklıklar hukuki sorunlara bile neden olabileceği için son derece dikkatli olmalısınız.

Elinizi çabuk tutun:

Hayalimizdeki kullanıcı adlarının sosyal medyada başkalarının elinde olduğunu gördüğümüz gibi, hayalimizdeki alan adlarının da başkaları tarafından alınmış olduğunu görebiliriz. Bu nedenle, özellikle güncel konularla ilgili çalışmalar için alacağınız alan adları konusunda elinizi çabuk tutmalısınız. Hatta adınız ve soyadınızdan oluşan temel alan adlarını şimdiden alarak ileride olası çevrimiçi çalışmalarınızın temellerini atabilirsiniz.

Bir domain almak, çevrimiçi dünyada markalaşmak ve kurumsal kimlik oluşturmak için atacağınız en önemli adımlardan bir tanesidir. Yukarıdaki tavsiyeleri aklınızda bulundurarak alan adı satışı yapan şirketleri inceleyin ve hayalinizdeki alan adına başkası kapmadan, güvenli bir şekilde sahip olun.