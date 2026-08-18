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Usain Bolt'un Rekorunu Bir Robot Kırdı: Artık Rekor Onda!

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Çinli firma Unitree, saniyede 12,66 metre hıza ulaşarak Usain Bolt'un rekorunu geride bırakan "Superman" adlı yeni insansı robotunu tanıttı.

Usain Bolt'un Rekorunu Bir Robot Kırdı: Artık Rekor Onda!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin’in hızla büyüyen insansı robot sektörü, gezegenin en hızlı insanını bile geride bırakabilecek yeni bir teknolojik gelişmeye imza attı. Robotik şirketi Unitree, "Superman" adını verdiği ve insandan daha hızlı koşup daha yükseğe sıçrayabilen yeni insansı robotunu tanıttı.

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Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda robotun, durduğu yerden 2 metre yükseğe zıplayabildiği ve saniyede 12,66 metre (yaklaşık saatte 45,5 km) azami hıza ulaştığı görüldü. Bu performans, Usain Bolt’un 2009 yılındaki dünya rekoru koşusu sırasında ulaştığı saniyede 12,2 metrelik zirve hızın bile üstünde yer alıyor.

İçerikten Görseller

Usain Bolt'un Rekorunu Bir Robot Kırdı: Artık Rekor Onda!
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Sadece üç ayda geliştirildi

Unitree, yalnızca üç ay gibi kısa bir sürede geliştirdiği "Superman"in henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki aylarda daha da iyileştirileceğini belirtti. Şirketin bu kritik zamanlaması, Çin ana karasındaki Shanghai STAR Market'te gerçekleşecek borsa tabanlı ilk halka arzı öncesinde büyük bir merak uyandırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta 6,1 milyar yuan (yaklaşık 904 milyon dolar) fon toplayan Unitree, Çin’de borsaya kote olan ilk genel amaçlı robotik şirketi olma unvanını kazanacak.

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Lansmanın zamanlaması, aynı zamanda Pekin'de düzenlenecek iki dev robotik etkinliğinin hemen öncesine denk geliyor. Geçen yılki ilk oyunlarda 400 metre, 1500 metre, 100 metre engelli ve 4x100 metre bayrak yarışlarında 4 altın madalya kazanan Unitree robotları, o dönem saniyede 4,78 metre hıza ulaşabiliyordu. Yeni modelin ulaştığı hız, şirketin kısa sürede katettiği devasa gelişimi gözler önüne seriyor.

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