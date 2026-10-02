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6000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Redmi 17C 5G Duyuruldu

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Xiaomi, devasa ekranı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan yeni bütçe dostu akıllı telefonu Redmi 17C 5G’yi tanıttı

6000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Redmi 17C 5G Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, uygun fiyatlı 17 serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, Redmi 17C 5G ismi verilen yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu. Yaz başında 4G versiyonu gelmişti. Bu ise daha gelişmiş özellikleri kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

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Giriş-orta segmentteki dengeleri değiştirmeyi hedefleyen akıllı telefon, hem bataryası hem de gelişmiş ekranıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak. Tek dezavantajının artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli ekran olduğunu söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller

6000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Redmi 17C 5G Duyuruldu
redmiic

Redmi 17C 5G neler sunuyor?

redmiic
Ekran 6,9 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, LCD
İşlemci Dimensity 6300
RAM 4/6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh (33W)
İşletim sistemi HyperOS 3

Cihazın ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde, 120 Hz adaptif yenileme hızına ve 720x1600 (HD+) piksel çözünürlüğe sahip bir LCD panel görüyoruz. Telefon, MediaTek imzalı Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm üretim mimarisiyle geliştirilen bu yonga seti, günlük temel görevleri sorunsuz yerine getirmek ve kesintisiz 5G bağlantısı sunmak amacıyla tasarlanmış. 4/6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanıyla geldiğini belirtelim. Telefon, kutudan HyperOS 3 ile çıkıyor.

Kamera tarafında ise segment standartlarına uygun bir kurulum bizleri karşılıyor. Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve ona eşlik eden temel bir yardımcı lens yer alıyor. Önde ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Telefonda 33W destekli 6000 mAh’lik batarya bulunduğunu belirtelim. Ayrıca 10W ters şarjı da destekliyor. 7.99 mm kalınlığa ve 211 gram ağırlığa sahip telefon, 218 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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