Apple, iOS 27.2 güncellemesiyle Mesajlar uygulamasına yapay zekâ destekli öneriler getirecek.

Apple, Mesajlar uygulamasına getireceği çok kullanışlı bir özelliği iOS 27'nin ilk beta sürümlerinde sunsa da bu ay gelen nihai sürüm çıkmadan önce ertelemişti. Şimdi ise bu özelliğin ne zaman geleceği ortaya çıktı.

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Yeni özellik, iOS 27.2 betasında resmen yer aldı. Yapay zekâ destekli bu sistem, mesajlaşma bağlamına göre Notlar, Hatırlatıcılar veya Takvim için tek tıkla aksiyon butonları oluşturuyor.

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Mesajlarda öneri sunuyor

iOS 27.2 ile herkese gelecek bu özellik, mesajlaşma içerisindeki konuşma bağlamını analiz ederek mesajların hemen altında küçük aksiyon butonları gösteriyor. Örneğin bir sohbet esnasında karşı taraf sizden bir şey yapmanızı istediğinde, mesajın altında doğrudan Anımsatıcılar’a veya Notlar’a uygulamasına ekleme yapabileceğiniz bir öneri butonu beliriyor. Bir etkinlikten bahsedildiğinde ise bu etkinliği tek bir dokunuşla Takvim uygulamanıza kaydetmeniz mümkün kılınıyor.

Özelliğin iOS 27'nin ilk beta aşamasında çekilmiş olmasının ardındaki ana nedenin, algoritmanın gereksiz veya ilgisiz bağlamlarda öneri sunması olduğu değerlendiriliyordu. Kullanıcılar, o dönemde ortada net bir gerekçe yokken dahi Notlar, Hatırlatıcılar veya Takvim için butonların belirdiğine tanık olmuştu. Ancak iOS 27.2 betasında yapılan ilk testler, Apple'ın bu algoritmik hataları düzelttiğini gösterdi. Artık daha az fakat tam olarak ihtiyaç duyulan anlarda öneri butonu çıkıyor.