Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 27.2 ile iPhone’lardaki Mesajlar Uygulamasına Kullanıcıların Çok Seveceği Özellik Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iOS 27.2 güncellemesiyle Mesajlar uygulamasına yapay zekâ destekli öneriler getirecek.

iOS 27.2 ile iPhone’lardaki Mesajlar Uygulamasına Kullanıcıların Çok Seveceği Özellik Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, Mesajlar uygulamasına getireceği çok kullanışlı bir özelliği iOS 27'nin ilk beta sürümlerinde sunsa da bu ay gelen nihai sürüm çıkmadan önce ertelemişti. Şimdi ise bu özelliğin ne zaman geleceği ortaya çıktı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni özellik, iOS 27.2 betasında resmen yer aldı. Yapay zekâ destekli bu sistem, mesajlaşma bağlamına göre Notlar, Hatırlatıcılar veya Takvim için tek tıkla aksiyon butonları oluşturuyor.

İçerikten Görseller

iOS 27.2 ile iPhone’lardaki Mesajlar Uygulamasına Kullanıcıların Çok Seveceği Özellik Geliyor!
isiç

Mesajlarda öneri sunuyor

isiç

iOS 27.2 ile herkese gelecek bu özellik, mesajlaşma içerisindeki konuşma bağlamını analiz ederek mesajların hemen altında küçük aksiyon butonları gösteriyor. Örneğin bir sohbet esnasında karşı taraf sizden bir şey yapmanızı istediğinde, mesajın altında doğrudan Anımsatıcılar’a veya Notlar’a uygulamasına ekleme yapabileceğiniz bir öneri butonu beliriyor. Bir etkinlikten bahsedildiğinde ise bu etkinliği tek bir dokunuşla Takvim uygulamanıza kaydetmeniz mümkün kılınıyor.

Özelliğin iOS 27'nin ilk beta aşamasında çekilmiş olmasının ardındaki ana nedenin, algoritmanın gereksiz veya ilgisiz bağlamlarda öneri sunması olduğu değerlendiriliyordu. Kullanıcılar, o dönemde ortada net bir gerekçe yokken dahi Notlar, Hatırlatıcılar veya Takvim için butonların belirdiğine tanık olmuştu. Ancak iOS 27.2 betasında yapılan ilk testler, Apple'ın bu algoritmik hataları düzelttiğini gösterdi. Artık daha az fakat tam olarak ihtiyaç duyulan anlarda öneri butonu çıkıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Windows 11'in 26H2 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Bilgisayarınıza Gelecek Yenilikler!

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

Yeni BMW 3 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Açıklandı: Araçtan Görüntü de Paylaşıldı [Video]

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com