Apple, katlanabilir ekranlı yeni modeli iPhone Duo'nun kamera yeteneklerini sergilemek amacıyla profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğraflar paylaştı.

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği etkinliğiyle ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo’yu resmen tanıtmıştı. Türkiye’de 229.999 TL gibi uçuk bir fiyatla satılacak olan telefon, 23 Ekim tarihinde resmen piyasaya sürülecekti.

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iPhone Duo için heyecanlı bekleyiş sürerken Apple’dan kullanıcıların heyecanını iyice artıracak bir paylaşım geldi. Teknoloji devi, resmî hesapları üzerinden iPhone Duo kamerasıyla çekilen fotoğraflar paylaştı. Çift kameralı yapısına rağmen telefonun etkileyici görseller sunabileceği görüldü.

iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar

Söz konusu çekimler, Apple tarafından sipariş edilen özel bir proje kapsamında Amerikalı fotoğrafçılar Jake Michaels ve Jason Nocito tarafından gerçekleştirildi. Yayımlanan kareler, katlanabilir form faktörüne sahip bir cihazın profesyonel ellerde nasıl sonuçlar üretebileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone Duo'nun donanım tarafında toplam dört adet kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde Fusion Ana kamera ile yine 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera var. Ön tarafta ise dış ekrana entegre edilen 12 megapiksel Center Stage kamera ile iç ekranın altına gizlenmiş bir başka ön kamera görev yapıyor.

Bununla birlikte, cihazda fiziksel ve bağımsız bir Telefoto kameranın bulunmaması bazı kullanıcılar açısından soru işareti yaratıyordu. kamera donanımsal olarak "optik kalitede 2 kat Telefoto" yakınlaştırma imkanı sunsa da bu durum, 8 kat optik yakınlaştırma sunan iPhone 17 Pro veya iPhone 18 Pro modellerinin gerisinde kalıyor. Buna rağmen Apple'ın paylaştığı fotoğraflar, cihazın özel bir telefoto lense ihtiyaç duymadan da üst seviye kareler yakalayabildiğini ortaya koyuyor.