Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, Katlanabilir Ekranlı iPhone Duo ile Çekilen İlk Resmi Fotoğrafları Paylaştı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, katlanabilir ekranlı yeni modeli iPhone Duo'nun kamera yeteneklerini sergilemek amacıyla profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen fotoğraflar paylaştı.

Apple, Katlanabilir Ekranlı iPhone Duo ile Çekilen İlk Resmi Fotoğrafları Paylaştı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği etkinliğiyle ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo’yu resmen tanıtmıştı. Türkiye’de 229.999 TL gibi uçuk bir fiyatla satılacak olan telefon, 23 Ekim tarihinde resmen piyasaya sürülecekti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iPhone Duo için heyecanlı bekleyiş sürerken Apple’dan kullanıcıların heyecanını iyice artıracak bir paylaşım geldi. Teknoloji devi, resmî hesapları üzerinden iPhone Duo kamerasıyla çekilen fotoğraflar paylaştı. Çift kameralı yapısına rağmen telefonun etkileyici görseller sunabileceği görüldü.

iPhone Duo ile çekilen fotoğraflar

Söz konusu çekimler, Apple tarafından sipariş edilen özel bir proje kapsamında Amerikalı fotoğrafçılar Jake Michaels ve Jason Nocito tarafından gerçekleştirildi. Yayımlanan kareler, katlanabilir form faktörüne sahip bir cihazın profesyonel ellerde nasıl sonuçlar üretebileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone Duo'nun donanım tarafında toplam dört adet kamera yer alıyor. Cihazın arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde Fusion Ana kamera ile yine 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera var. Ön tarafta ise dış ekrana entegre edilen 12 megapiksel Center Stage kamera ile iç ekranın altına gizlenmiş bir başka ön kamera görev yapıyor.

Bununla birlikte, cihazda fiziksel ve bağımsız bir Telefoto kameranın bulunmaması bazı kullanıcılar açısından soru işareti yaratıyordu. kamera donanımsal olarak "optik kalitede 2 kat Telefoto" yakınlaştırma imkanı sunsa da bu durum, 8 kat optik yakınlaştırma sunan iPhone 17 Pro veya iPhone 18 Pro modellerinin gerisinde kalıyor. Buna rağmen Apple'ın paylaştığı fotoğraflar, cihazın özel bir telefoto lense ihtiyaç duymadan da üst seviye kareler yakalayabildiğini ortaya koyuyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Kamera Özellikleri Belli Oldu: Çok Şikâyet Edilen Problemleri Çözecek!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Zamanı Gelmişti: Galaxy S27 Ultra, PC Oyunlarını Telefonlara Taşıyabilir!

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

iPhone Katlanabilir Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com