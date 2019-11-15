Hackerların Telefonunuza Erişimi Nasıl Engellenir?

Elektronik cihazların gündelik hayatımızdaki önemi arttıkça etrafımızdaki yardımcı şarj istasyonlarında da artış görülüyor. Peki hackerların şarj girişlerinden telefonunuza erişebileceğini biliyor muydunuz? Gelin size bu durumun önüne nasıl geçebileceğinizi anlatalım.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Los Angeles Bölge Savcılığı oldukça korkutucu bir uyarı yaptı. Yapılan uyarıya göre havaalanlarında, otellerde ve diğer halka açık yerlerde bulunan USB şarj girişleri birçok zararlı yazılımla dolu olabilir. Hackerlar da bu yazılımlar sayesinde cihazınıza erişebilir.

Açıklama oldukça korkutucu olsa da aslında bunun önüne geçebilmek için yapmanız gerekenler çok basit. Çözümü; tabletinizi, telefonunuzu ya da herhangi bir cihazınızı şarj etmek için kullandığınız girişlere karşı dikkatli davranmaktan geçiyor.

Cihazımızı ve bilgilerimizi nasıl koruyabiliriz?

Tabii bu tehlikenin bir başka çözümü de hiçbir risk almayarak yanımızda sürekli şarj aleti taşımak ve bunu herhangi bir yerdeki prize sokarak kullanmak. Peki oldu da şarj aletinizi yanınıza almayı unuttuysanız ne yapacaksınız? Bunun için de 2 çözümümüz bulunuyor.

İlk olarak yanınızda dizüstü bilgisayar taşıyan biriyseniz cihazınızı bilgisayarınızdan şarj edebilirsiniz. İkinci çözümümüz ise USB kablosu seçimine değiniyor. Piyasada yalnızca şarj amaçlı kullanılan USB kablolar bulunuyor. Bu kablolar, şarj etmek dışında dosya transferi gibi diğer görevleri yerine getirmiyor. Dolayısıyla bu kabloları satın almak da sizi bir tık daha güvenli yapacaktır.

Telefonunuzu açık alanlarda şarj ederken savunmasız hâle getirmemeniz için söyleyeceğimiz bir başka çözüm ise yine oldukça basit: Etrafta bulunan hiçbir USB kabloyu kullanmayın. Günümüzde yongaların ne kadar ufak olabileceğini düşünürsek hackerların bu kablolara bir zararlı yazılım ya da devre içeren bir yongayı koyması hiç de zor olmayacaktır.

Yukarıdaki çözümlerimizin hiçbiri size uymadı ve yanınızda hiçbir kablo ya da şarj aleti bulunmuyor ancak yine de şarj etmeye ihtiyacınız varsa ve tek alternatifiniz o kablolarsa, bu durumda güvenebileceğiniz tek şey telefonunuz. Cihazınızı kabloya bağladıktan sonra "Cihaza güvenilsin mi?" gibi bir bildirim görürseniz hemen cihazınızı o girişten çıkartın.