TikTok'ta yayınlanan ve ardından gerçek sanılarak viral olan Ay videosuna yönelik olarak Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, oldukça ilginç bir iddiada bulundu. Tarhan, videodaki olayın gerçek olduğunu ancak yayınlanan videoda boyutlar ve hız üzerinde oynamalar yapıldığını söyledi.

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde TikTok'ta paylaşılarak viral olan bir video var. Videoda Ay giderek büyüyerek ve yüksek bir hızla aniden gökte yükseliyor ve ardından Güneş'in önüne geçerek kısa süreli bir tutulma oluşturuyor. Video, hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kişi tarafından gerçek sanılarak 'Kanada ile Rusya arasındaki kutup bölgesinde yılda bir kere olan ve yalnızca 30 saniye süren olay' ifadesiyle binlerce kez paylaşıldı.

Ancak video aslında TikTok'ta düzenlediği videoları paylaşan bir kullanıcının ürettiği ve herhangi bir gerçek gök olayıyla ilişkisi olmayan bir eser. Ancak durumun bu olmadığını düşünenler de var. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, onlardan biri.

'Video sahte, olay gerçek':

Üsküdar Üniversitesi'nde rektör olan ve aynı zamanda bir psikiyatrist olan Nevzat Tarhan, ilk olarak pek çok kişi gibi yanılgıya düşerek videoyu gerçek sanarak paylaşmış. Ardından videonun bir videographerın işi olduğunu anlayan Tarhan, hatasını düzeltmek için bir paylaşım daha yaparak orijinal videoyu bulduğunu belirtmiş.

Ancak Tarhan bu noktada çok daha ilginç bir iddia ile karşımıza çıkıyor. Tarhan'a göre video bir 'animasyon' ve yaşanan gök olayını daha çarpıcı hale getirmek için boyutlar ve hız ile oynanmış ancak aslında bahsi geçen gök olayı gerçek. Yani bu durumda yalnızca Kanada-Rusya sınırında kutup bölgesinde yılda bir kez gözlemlenen ve oldukça büyük görünen Ay'ın Güneş'in önüne geçerek kısa süreli bir tutulma oluşturduğu bir olayın olması gerekiyor. Ancak böyle bir olayın gerçekliğine dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor.

Tabii ki gezegenimizde Güneş ve Ay tutulmaları yaşanıyor, Ay'ın normalden daha büyük göründüğü bazı durumlar var ve aynı zamanda yalnızca kutup bölgelerinde gözlemlenen bazı gök olayları da mevcut. Ancak bunların hiçbiri bu videoda ve paylaşılan bilgide anlatıldığı şekliyle gözlemlenmiyor.

Tarhan, paylaşımında hangi gök olayından söz ettiğini bildirmediği için net bir şekilde inceleyemedik ancak tahminimiz birkaç farklı gök olayını ufak bir kafa karışıklığıyla bir araya getirmiş olabileceği yönünde.