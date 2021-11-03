Uygulamaları Binlerce Kullanıcıya Ulaştıran Sağlayan Şirket

Dünya çapında mobil oyun sektörü, günlük aktif kullanıcı sayısında ve elde edilen gelirlerde önemli bir artış gördü. Birçok rapor, bu sektörün önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Buna yanıt olarak, birçok şirket hızla değişen bu sektörde ayakta kalabilmek için değer katmanın yaratıcı yollarını arıyor. Mobil geliştirme şirketlerinin, doğru pazarlama kararlarını vermek için küresel işletmelerin düzenine ilişkin bir içgörüye sahip olması çok önemli hale geldi.

İşte burada SocialPeta devreye giriyor, bu pazarlama zekası platformu, mobil geliştirme şirketleri de dahil olmak üzere birçok sektör için değerli olan devasa bir reklam veri tabanı ve araçlar sunuyor.

SocialPeta, mobil geliştiriciler ve yayıncılar için küresel reklamcılık zekası sağlıyor

SocialPeta, uygulama zekası analitiği, reklam analizi, maliyet analizi ve işletmelerin satışlarını artırmalarına yardımcı olan daha birçok araç gibi analiz bilgileri sunan güçlü bir reklam zekası platformudur. Bu platform aynı zamanda farklı oyun şirketleriyle de ortaklık kurdu ve işini küresel olarak genişletmeye devam edtmekte. SocialPeta’nın ortaklık kurduğu şirketlerden bazıları şunlardır:

VNGGames (Vietnam)

VNGGames, geçtiğimiz aralık ayından bu yana reklam pazarlamasında SocialPeta ile işbirliği yapıyor. Platformdan gelen reklam öğeleri ve pazarlama ilhamıyla VNGGames, oyun yayınlama sürecini küresel olarak hızlandırmayı başardı. Geri bildirimlerine göre, iki ana özellik olan Reklam Yaratıcıları ve Maliyet İstihbaratı, oyun içi reklamcılıkta yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk başta, reklam öğelerinden ilham almak için büyük veritabanını kontrol edebilirler. Ayrıca bir kampanya ayarlaması yapmak için rakiplerinin reklam performansını gözetleyerek yüksek kaliteli reklam öğeleri bulma konusunda zaman kazanabilirler. Reklam Maliyet Zekası özelliği ile firmalar reklam sektöründeki ortalama maliyet endeksini doğrudan kontrol edebilir ve izleyici tercihlerini anlayabilir, ardından maliyet kontrolünde onlara yardımcı olabilir.

Vasundhara Infotech (Hindistan)

Vasundhara Infotech, müşteriler için BT hizmetleri ve ürünleri sağlayan Hindistan merkezli bir iş ve teknoloji şirketidir. Hizmetlerinden bazıları web geliştirme, yazılım geliştirme, mobil uygulama ve oyun geliştirmeyi içerir.

Birçok şirketin karşılaştığı en büyük zorluk, reklamlarını doğru şekilde yönetmeye yardımcı olabilecek verilere ilişkin içgörü eksikliğidir. SocialPeta, Infotech'in yalnızca çalışma süresini kısaltmakla kalmayıp aynı zamanda büyümelerini ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olan yeni trend yaratıcılar bulmasını kolaylaştırdı. Infotech'in CTO'su Somish, "Ürünü kullandıktan sonra kolayca yeni trend kreatifler bulabiliyoruz ve bu pazarda büyümemize yardımcı oluyor. Ayrıca diğer kreatiflere referans olarak bakarak fikir alıyoruz" dedi.

Gismart

Gismart, 800 milyondan fazla indirme ile mobil oyunların ve eğlence odaklı uygulamaların lider geliştiricisi ve yayıncısıdır. SocialPeta'nın tüm özellikleri arasında en çok Çin pazarıyla ilgilenien Gismart, SocialPeta ile Çin reklam kanallarında şu anda kimlerin yeni reklam kampanyaları yürüttüğünü, hangi reklam öğelerinin çalıştığını düzenli olarak kontrol ederek, hedef pazardaki reklam stratejilerini iyileştirebiliyor.

Gismart UA (User Acquisition) Müdürü Anastasia, mobil oyunların ve uygulamaların büyümesi için veriye dayalı analitiklerin çok önemli olduğunu söyledi. SocialPeta tarafından sağlanan reklam gösterimleri, trendler, popülerlik tahminleri ve diğer veriler, ekibe birçok yeni yaratıcı ilham ve trend zekası getirdi.

Yukarıdaki şirketler dışında, SocialPeta'nın küresel olarak Tencent Games, NetEase Games, SohaGame, AdSide Media, vb. gibi başka ortakları vardır. Özellikle, veriler çok değerli olduğundan, SocialPeta aktif olarak dünya çapındaki faaliyetlerini genişletiyor ve daha fazla global şirketle ortaklıklar kuruyor.

SocialPeta Özellikleri

Reklam Öğeleri

SocialPeta ile dünyanın en büyük reklam kitaplığına tek bir dokunuşla erişebilirsiniz. Burada, yalnızca gereksinimlerinizle ilgili anahtar kelimeyi arayarak rakiplerinizden reklam öğeleri fikirlerini kolayca bulabilirsiniz. Bu platform, aramanızı tercih ettiğiniz kategoriye, ülkeye, dile, ağa, formata, zamana ve işletim sistemine göre filtrelemenize olanak tanır. Ayrıca, aldıkları gösterimlere göre sıralanan trende uygun ve üst sıralarda yer alan reklam öğelerini de görebilirsiniz.

Reklamveren Analizi

SocialPeta'nın bir başka harika özelliği de reklamcılık trendlerinin derinlemesine analizidir. Bu araç, reklam teması, ayrıntılar ve metinler gibi öğelere odaklanarak reklamverenler üzerinde analiz yapar ve sonuçları ayrıntılı grafik temsillerle sunar. Bununla kullanıcılar, herhangi bir reklamverenin reklam stratejilerini ve performans zekasını kolayca kavrayabilir.

Rakipleri İzleme

SocialPeta'nın birçok yaratıcı aracı vardır ve reklam zekası verileri, rakiplerinin reklam performansını izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olur. Yaratıcılık, lansmanlar, yayıncılar ve diğer şeyler açısından rakiplerinizin farklı yönlerini analiz etmeye yardımcı olan bir veritabanına sahiptirler. Bununla sektörünüzdeki liderlerin veya rakiplerin reklamlarını analiz edebilir ve izleyebilirsiniz, böylece reklam kalitenizi artırmanıza yardımcı olacak içgörüler elde edebilirsiniz. Sadece sektörün liderlerini bulun, reklam hedeflemeleriyle ne yaptıklarını görün ve stratejinize rehberlik etmesine izin verin.

Sonuç

Mobil ürünlerin başarısı, veri içgörülerinden ayrılamaz ve yalnızca pazar trendlerini ve rakip bilgilerini tam olarak kavrayarak öne çıkabilirsiniz. SocialPeta, 69'dan fazla yayın kanalından büyük miktarda veri toplayarak şirketlerin güçlü reklamcılık içgörüleri elde etmesini kolaylaştırır. Bu platform, veritabanını düzenli olarak geliştirir ve günceller, halihazırda ise günlük 1,2 milyon reklam verisi güncelleme kaydına sahiptir. Mobil geliştirme şirketleri, reklam zekası araçları ve reklam pazarlama verileriyle global çaptaki işlerini kolayca genişletebilir.