Bazı zamanlar zihnimizdeki karmaşık ve içinden çıkılması güç düşünceler, bir türlü peşimizi bırakmaz ve hâliyle uykuya dalmak çok zor olur. Çaresizce yatakta dakikalarca dönmeye devam ederiz.

Peki size, zihninizdekileri susturup uykuya kolay bir şekilde geçebilmenize olanak sağlayacak 3 yöntem sunsak?

Hazırsanız, başlıyoruz.

Klinik psikolog Michael Breus’a göre beyninizi sakinleştirmek ve uykuya kolay dalabilmek için bu 2 yöntemi uygulayabilirsiniz.

İlki 4-7-8 nefes tekniği. Eğer uyumaya çalıştığınız sırada zihniniz buna bir türlü izin vermiyorsa, ilk adım olarak nefesinize odaklanmalısınız. Çünkü nefesi yavaşlatmak ve hissederek alıp vermek, zihni karmaşık düşüncelerden uzaklaştırıyor ve vücudunuzun rahatlamasına katkı sağlıyor.

Bu tekniği uygulamanın 4 adımı var. Öncelikle burundan 4’e kadar sayarak nefes alın. Nefes alımını tamamlandıktan sonra nefesinizi 7 saniye tutun. Ardından yavaşça nefes vermeye başlayın ve bunu 8 saniye içinde tamamlayın. Bu döngüyü 3 veya 4 kez tekrar edebilirsiniz.

Arizona Üniversitesi’nden Dr. Andrew Weil, bu tekniğin sinir sistemi için doğal bir sakinleştiri olarak tanımlıyor.

Eğer nefes egzersizi çok işe yaramazsa, yatakta dönmeye devam etmenin pek de bir anlamı yok.

Elinize bir not defteri alın ve zihninizden geçen tüm düşünceleri yazıya dökün. Çünkü uzmanlara göre düşünceleri bir kâğıda yazmak, duyguları işlemenin en etkili yollarından biri.

Ek olarak bu yöntem, olumsuz duygu, düşünce ve davranışları fark etmenize ve bunları düzeltmenize fırsat tanıyabilir. Hepimiz biliyoruz ki sahip olunan stresle başa çıkabilmek, daha iyi bir gece uykusunun en güçlü anahtarı.

Son bir yöntem daha var.

Psikolog Luc Beaudoin, uykuya çok daha kolay dalabilmek için “bilişsel karıştırma” ismi verilen yeni bir teknik öneriyor. Ancak bu yöntem, zihni stresli ve sıkıntılı düşüncelerden uzaklaştırmak yerine bunları sakinleştirmeyi hedefliyor.

Bilişsel karıştırma, beynin uykuya dalarken kontrol altında tuttuklarını bırakmasına ve farklı bağlantılar kurmasına dayanıyor. Bu tekniği şu adımlarla uygulayabilirsiniz:

Bardak, köpek, portakal gibi rastgele tek bir kelime seçin. Seçtiğiniz bu kelimenin ilk harfine odaklanarak bu harfle başlayan başka kelimeler düşünün. Örneğin bardak için böcek, bamya, balon gibi kelimeleri listeleyebilirsiniz.

İlk harfle başlayan kelimeleri tükettiğinizde ise bir sonra harfe geçin. Yani bardak kelimesindeki “a” harfine. İşte bu süreç, zihninizi farklı düşüncelere yönlendirecek ve uykuya dalmanızı kolaylaştıracak.

Özetle bu 3 farklı yöntemle aklınızdaki karmaşık düşüncelerden uzaklaşabilir ve uykuya çok daha kolay dalabilirsiniz. Bu yöntemleri denedikten sonra neler olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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