Uyku, en sevdiğimiz şeyler arasında ilk 3’te yer alıyor öyle değil mi? Ekmek su gibi doğal bir ihtiyaç. Ancak bazılarımız uykuyu çok severken bazılarımızın pek arası yok. Öyle ki günlük 4-6 saatlik uyku ile hayatına devam edenler bile var.

Evet evet, aramızda rutin olarak 4-5 saat uyuyup gayet keyifli olanlar var. Kulağa oldukça garip gelse de böyle bir şey mümkün.

Peki bu tam olarak nasıl bir rahatsızlık?

Kısa uyuyan sendromu, rutin olarak genellikle 4 ila 6 saat arasında uyuyan kişilerde görülüyor.

Öyle ki bu kişiler, çoğumuza göre oldukça az uyuyor olmalarına rağmen herhangi bir sersemlik hissetmiyor ve son derece dinlenmiş şekilde uyanıyor. Aslında sendrom sözcüğü, büyük oranda bir hastalığı ifade ediyor gibi gözüküyor ancak kısa uyuyan sendromu, bir uyku bozukluğu değil.

Yani bu durum, uykusuzluk gibi bir rahatsızlıktan veya kasıtlı olarak az uyumaktan kaynaklanmıyor. Bu, kişinin doğal bir rutini ve az uyuyarak kendisini iyi hissetmesi durumu.

Ayrıca bu kişilerin tuhaf bir özelliği, uykuya dalmalarının ve uyanmalarının daha kolay olması. Yani bu kişiler büyük oranda çalar saat veya alarm kullanmıyorlar.

Öte yandan bilim insanları, bu sendromun bazı genlerle ilişkili olduğunu ortaya çıkardılar.

Örneğin sirkadiyen ritimlerin düzenlenmesinde rol oynadığı düşünülen ve DEC2 proteinini kodlayan gen, bu sendroma işaret ediyor. Yine ADRB1 geninin, beyin bölgesinde yüksek oranda bulunduğu durumlarda da kişi, az uyku ile yetinebiliyor.

Peki az uyku, sağlığı nasıl etkiliyor?

Bu sendroma sahip olmamasına rağmen 24 saatte 7 saatten az uyuyan kişiler, ne yazık ki obezite, depresyon ve çeşitli kalp damar hastalıklarına çok daha fazla yakalanabiliyor.

Fakat kişi klinik olarak tespit edilmesi koşulu ile Kısa uyuyan sendromuna sahip ise o zaman bir gecede 5-6 saat uyusa bile herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmıyor. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar, elbette bazı olumsuz etkileri kanıtlayabilir ancak şimdilik böyle bir kanıt yok.

Özetle, eğer günde 4 ila 6 saat uyuyan ve fazlasına gerçekten ihtiyaç duymayan biriyseniz, farkında olmadan Kısa uyuyan sendromuna sahip olabilirsiniz. Bu tarz bir durumunuz varsa bir hekim ile görüşmeniz en doğrusu olacaktır.

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