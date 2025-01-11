Sabahları yorgun uyanmanızın ardında hangi nedenler var? Uyku kalitemizi etkileyen faktörleri inceliyoruz.

Bazen uyku süremiz yeterli olsa bile sabahları yataktan kalkasımız gelmiyor. Hadi kalktık diyelim, bu defa da gün içinde kendimizi yorgun hissediyoruz.

Peki bu durumun altında yatan sebepler neler olabilir? Gelin ilk maddemizle açıklamaya başlayalım.

Uyku kalitesi ve uyku sorunları

Tabii ki kendisi listemizin olmazsa olmaz maddelerinden biri. Yetersiz uyku süresi, vücudun yeterince dinlenmesini de önlüyor. Bu noktada yetişkinlerin 7-9 saat arasında uyku ihtiyacı olduğunu da hatırlatalım.

Uyku apnesi ya da huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklar da gece uykunuzu sık sık böleceği için sabah yorgun uyanmanıza neden olabilir.

Alkol ve kafein tüketimi

Yoğun alkol tüketimi, uyku döngüsünün düzenini bozar. Gece sık sık tuvalete kalkmanıza ve vücut sıcaklığınızı artıracağı için gece terlemelerine neden olabilir.

Yine aynı şekilde kafein de merkezi sinir sistemini uyardığı için uyanıklığı artıran bir maddedir.

Stres ve anksiyete

Stres ve anksiyete, yeterli sürede uyusanız bile gün içinde zihninizi meşgul edeceği için yorgun hissetmenize neden olabilir. Stres, 'kortizol' adlı stres hormonunun seviyelerini artırır. Kortizol de uyanıklığı tetikler ve uykuya dalmayı güçleştirir.

Anksiyete de beyni sürekli uyarılmış durumda tutacağı için uykuya dalmayı zorlaştırır.

Cleveland Clinic’ten Uyku bozuklukları uzmanı Dr. Marri Horvat’a göre, insanların sabah erken uyanmasına rağmen tekrar uykuya dalamamasının en büyük nedenlerinden biri depresyon gibi psikolojik hastalıklar.

Egzersiz düzeni

Aslında egzersiz yapmak, uyku kalitesini artıran faktörlerden biri. Ancak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına göre işler biraz değişiyor. Yatmadan hemen önce yapılan yoğun egzersiz, vücudu uyararak uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle de günün erken saatlerinde yapılması öneriliyor.

Beslenme düzeni

Aşırı şeker, yağlı ve işlenmiş gıdaların tüketimi uyku bozukluklarına yol açabilir. Uykunuzu alsanız bile yeterince su tüketmemek de gün içerisinde yorgun hissetmenize neden olabilir.

İçeriğimizi noktalamadan yukarıda bahsettiğimiz bu maddelerin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, en doğru ve kişiye özel bilgiyi doktorunuza danışarak alabileceğinizi hatırlatalım.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: