Uyumak, kahvaltı yapmak, elleri yıkamak, dişleri fırçalamak veya tuvalete gitmek. Bunlar her birimizin gündelik en temel ihtiyaçlarından ve alışkanlıklarından bazıları. Ancak astronotlar için tüm bunlar başlı başına zorlu.

Onlar bizler gibi tuvalete gidemiyor, duş alamıyor, istediği şeyi istediği an yiyemiyor. Yani tüm bunlar, astronotlar için zorlu bir görev niteliğinde.

Gelin, bu zorlukların nasıl üstesinden gelindiklerine bakalım.

1. Diş fırçalamak

Bizler küçücük bir diş macunu yutsak, “Acaba midemiz ağrıyacak mı? Kötü bir şey olur mu?” diye kendimizi düşünmekten alamıyoruz. Fakat diş macunu yutmak, bir astronotun günlük hijyen rutinleri arasında yer alıyor.

Çünkü onlar, diş fırçalarını durulamak için ağızlarına bir miktar su çekiyor ve sonrasında bunu diş fırçasına geri tükürüyorlar.

2. Uyumak

Bizler günlük hayatımızda ve yatağımızda, yer çekimi bizi aşağıda tuttuğundan bir o tarafa bir o tarafa dönüyoruz ancak astronotlar için bu oldukça büyük bir sorun. Onlar yörüngede uyuyabilmek için, uyku tulumlarını kendilerine bağlıyorlar. Böylece uykularının ortasında kabinde uçmaları engelleniyor.

3. Sebze yemek

Uzayda ıspanak ve pırasa gibi birçok sebze, vakumlu ambalajlarda geliyor. Astronotlar, bu sebzeleri yenilebilir bir duruma getirmek için ise onları bir su dağıtıcısına bağlıyor. Islattıktan sonra tüketiyorlar.

4. Ekmek yemek

Uzayda ekmek yemek mümkün olmuyor. Çünkü izin verilmiyor. Bunun sebebi ise kırıntıların her bir tarafa dağılacak olması. Ekmek yerine paketlenen tortillalar, astronotların karbonhidrat ihtiyacını karşılıyor.

5. El yıkamak

Uzaya su, bir banyo kesesi içinde önceden sabunlanmış hâlde geliyor. Astronotlar ise bir pipet aracılığıyla, banyo kesesinden ihtiyaç duydukları kadar sabunlu su fışkırtıyorlar. Uzay koşullarında ise su küresi havada yüzüyor. Astronotlar, bu sıvıyı yakalayıp köpürtüyor.

6. Duş almak

Uzay ortamında astronotlar, kendilerini temizlemek için önceden karıştırdıkları sabunlu su ve bezleri kullanıyorlar. Çünkü bu şekilde temizlenmek oldukça hızlı ve etkili. Ayrıca bu sayede akan suya da ihtiyaç duyulmuyor.

7. Tuvalet yapmak

Astronotların çoğu, uzaya gitmeden önce bir tuvalet eğitimi programını tamamlıyorlar. Onlar katı atıklar için özel olarak tasarlanmış bir tuvalet koltuğu, erkekler ve kadınlar için farklı boyutlarda olmak üzere de hunili, sıvı atık vakum tüpü kullanıyorlar.

8. Saç tıraşı olmak

Uzay kabininde görmek istenilen son şey muhtemelen bir saç teli oluyor. Astronotlar da saçlarını kesmek için tüm saç tellerini emen, bir vakuma bağlı saç tıraş makinesi kullanıyorlar.

9. Kahve içmek

Uzayda kaynar suya kahve dökmek yer çekimi sebebiyle ne yazık ki büyük bir felakete davetiye çıkarmak oluyor. Yörüngedeki astronotlar için ise telve kapsüllerinin kullandığı kahve makineleri geliştiriliyor.

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