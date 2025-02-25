Astronotların uzaya gönderilmeden önce yaptığı bu özel kahvaltı, sağlıktan bağımsız bir geleneğe dönüşmüş. Peki neymiş bu gelenek?

Astronotlar uzaya gitmeden önce biftekli ve yumurtalı bir kahvaltı yapıyor. Bu kahvaltının yüksek protein içeriğini düşünebilirsiniz fakat astronotların yeme amacı farklı.

Artık bir ritüel hâline dönüşmüş ve bu ritüel, Astronot Alan Shepard’a dayanıyor.

Öncelikle Alan Shepard’ı tanımakta fayda var.

Alan Shepard; Amerikalı astronot, deniz havacısı, test pilotu ve iş insanıydı. 1961 senesinde çıktığı görevde, uzaya giden ikinci kişi ve ilk Amerikalı ünvanını kazandı. 1971 senesinde ise Ay’a gitti ve buraya giden de 5. insan oldu.

Hatta Ay’da golf oynaması büyük yankı uyandırdı ve şu an 2 tane golf topu hâlâ Ay’ın yüzeyinde duruyor.

Alan Shepard, uzay yolculuğuna çıktığı gün bu kahvaltıyı yapmıştı.

Shepard, 1961 yılında uzaya fırlatılacağı gün yumurta ve biftek yemişti. Bu yemeği onun için seçen, Aerospace Medical Laboratory’den Beatrice Finkelstein’dı. Özellikle böyle bir menü hazırlamasının sebebi ise lif açısından düşük olduğu için 15 dakikalık uzay yolculuğu esnasında tuvalete gitme riskini azaltmaktı.

Daha sonra diğer astronotlar da bu geleneği sürdürdü.

1969 yılında Neil Armstrong, Michael Collins ve Buzz Aldrin; Ay’a gitmeden önce biftek ve yumurta yediler. Bunu hem Shepard’a bir selam çakmak hem de düşük lif içermesi sebebiyle tercih etmişlerdi.

Buzz Aldrin, kendi evinde bile geleneği sürdürmeye devam ediyor.

Yukarıda görebileceğiniz üzere Buzz Aldrin, 2023 yılında tamamladığı Apollo 11 görevinin 54. yılını biftek ve yumurtayla kutladığını X’te paylaştı ve şunları yazdı:

"Apollo 11’in 54. yıl dönümü. Bugün Anca’mla evde şık bir şekilde, biftek ve yumurtayla kutlayacağız.”

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