Tükettiğimiz yemekler, hepimiz için önemli kriterlere sahip olabiliyor. Biz bu kriterleri, dünya üzerinde sağlarken astronotlar, uzayda nasıl yiyecek tüketiyorlar?

Aslında onların tüketmesinin yasak olduğu bazı yiyecekler var. Bunların başında ise baharatlı yiyecekler geliyor.

Bakıldığında saçma gibi görünse de sebebini öğrenince epey mantıklı bulacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz!

Ağırlıksız bir ortamda burnun tıkanmasına sebep olabilirler.

Uzayda, mikrogravite sebebiyle vücut sıvıları, özellikle kan ve mukus, baş bölgesinde birikerek burun tıkanıklığına yol açıyor. Bu da astronotların, tat alma duyusunu zayıflatıyor ve yiyeceklerin tadını daha az hissetmelerine neden oluyor.

Dolayısıyla baharatlı yiyecekler, bu riski göze alacak kadar lezzetli olsa da tüketilmeleri yasak.

Gel gelelim mide ve sindirim problemlerine.

Özellikle acı biber gibi baharatlı yiyecekler ve soslar, astronotlarda mide yanması, reflü ve mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Üstelik yerçekimi olmadan mide asidinin yemek borusuna geri kaçma riski daha yüksek olduğu için bu durum, reflüyü şiddetlendirir ve mideye olduğundan daha fazla rahatsızlık verebilir.

Üstelik baharatlı yiyecekler, havalandırma sorunlarına yol açabilir. Uzay istasyonları, kapalı devre hava filtreleme sistemleriyle çalışıyor. Baharatlı yemeklerden çıkan yoğun kokular ve uçucu maddeler kabin içinde uzun süre kalabilir ve astronotların rahat nefes almasını zorlaştırabilir.

Baharatlar, havada süzülebilir.

Karabiber ya da benzeri baharatlar, havada asılı kalır ve astronotlar, farkında olmadan bunları solunum yollarına çekebilirler. Bu durum ise öksürüğe, tahrişe, alerjik reaksiyonlara ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Peki bu sebeplerden dolayı astronotlar, tatsız tuzsuz yemekler mi tüketiyor? Aslında hayır, tamamen baharatsız yiyeceklerden söz etmemiz mümkün değil. Toz baharatlar yerine sıvı soslar, sirke bazlı çözeltiler tercih ediliyor.

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