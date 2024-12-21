Astronotların Tamamen Doldurulan Oksijen Tankları, Onları Kaç Saat İdare Eder, Eğer Tank Boşalırsa Ne Olur?

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Uzay kıyafetleri, daha doğrusu bu kıyafetlerde bulunan oksijen tankları, astronotları ne kadar süre idare edebilir? Peki tankın içindeki bu oksijen bittiğinde neler olur?

Uzay, hepimizin bildiği gibi içinde yaşadığımız dünyadan çok farklı. Orada oksijen, su, yemek gibi temel ihtiyaçların karşılanması bile oldukça güç.

Ama en önemlisi oksijen öyle değil mi?

Öncelikle astronot kıyafetlerinin çok katmanlı alt ve üst gövdeleri, onları zararlı kozmik radyasyondan korur.

uzay

Ayrıca vücut sıcaklıklarını korumaya yardımcı olurken onlara basınçlı bir atmosfer sağlar. Aslında uzayda da tıpkı Dünya’daki gibi üç temel şeye, yiyeceğe, suya ve oksijene ihtiyaç vardır. Ancak orada bunlar sınırlıdır.

Astronotlar, yola çıkmadan önce mutlaka yemek yer ve su içerler. İlerleyen saatlerde mutlaka su içmek isteyecekleri için de kıyafetleri içindeki içecek torbasını su ile doldururlar. Bu su torbası, ihtiyaçlarına göre 0,6 L veya 0,9 L olabilir. 

İçecek torbasından çıkan valfli bir tüp ise kaskın içindeki ağzın yakınına kadar uzanır. Astronot suyu emdiğinde bu valf otomatik olarak açılır. Astronotlar ayrıca yanlarında meyve barları da götürürler.

Meyve barı, yenilebilir pirinç kağıdına sarılır ve boynun yakınındaki bir kılıfın içine yerleştirilir. Üst ucu da ağza yakın uzanır.

uzay

Astronotların sırt çantalarının içindeki iki oksijen tankı ise toplamda 6,5 ila 8 saatlik araç dışı aktiviteye izin verir. Aslında bu sayı, kişinin metabolizma hızına bağlı olarak değişir çünkü tüketilen oksijen miktarı herkes için farklılık gösterir.

Yani astronotların uzay giysileri içinde hayatta kalabilecekleri zaman dilimi, giysilerinin barındırdığı oksijen miktarına bağlıdır. Mevcut giysiler yalnızca 6,5 ila 8 saatlik uzay keşfine izin verir. 

Eğer astronotlar, bu sürenin sonunda hâlâ araç dışı aktiviteye devam etmek isterse, uzay aracına geri dönüp oksijen tanklarını doldurmalıdır. En uzun uzay yürüyüşü rekoru ise ISS’de bakım çalışması yaparak 8 saat 56 dakika geçiren Susan Helms ve Jim Voss’a aittir. 

Kaynaklar: Science ABC, NASA

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