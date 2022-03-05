Valorant'tın yeni ajanının Türk olacağıyla ilgili söylentiler, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara sebep oldu. İşte sizlerden gelen eğlenceli isim önerileri...

Bugün sizinle paylaştığımız haberimizde Riot Games'in sevilen FPS oyunu Valorant'la ilgili ilginç bir bilgi paylaşmıştık. Haberimizde de belirttiğimiz gibi Valorant'ın yeni ajanının Türk bir karakter olacağı söylentileri, hepimizde merak uyandırmayı başardı.

Sosyal medya da yeni ajanın Killjoy'un annesi olacağı konuşulan yeni ajan, aynı zamanda Almanya'da yaşayan bir Türk olarak karşımıza çıkabilir. Bazı teoriler yeni ajanın isminin 'Zehra' olacağını söylese de sosyal medyada çok daha yaratıcı isimler karşımıza çıktı.

Sizlere sorduk:

Cevapların büyük birçoğunluğu yeni ajanın isminin, yıllarca tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar olması gerektiği yönündeydi. Valorant bu önerilerinizi dikkate alır mı bilemiyoruz ancak yine de Türkiye'ye böyle bir jest yapıyorlarsa belki bu önerinizi de dikkate alabilirler. Tabii ki tek cevap Polat Alemdar değildi.

Birbirinden değişik, eğlenceli cevaplar aldık: